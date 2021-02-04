Заехал в пару мест, дак там розы от 170 рублей за штуку. Я считаю это дорого.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Руслан:

Ребята, подскажите, пожалуйста, где в Бердске можно купить недорого цветы. Заехал в пару мест, дак там розы от 170 рублей за штуку. Я считаю это дорого. Или тут везде такие цены?