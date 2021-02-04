Названы имена погибших под завалами в Красноярске пожарных

Погибшие в составе звена из трех человек искали в помещении пропавшего человека, но через некоторое время сами перестали выходить на связь.

Трое сотрудников пожарно-спасательной службы погибли во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

ГУ МЧС по Красноярскому краю

Сообщение о пожаре в городе Красноярске поступило в начале десятого по местному времени. Уже при подъезде к месту вызова был виден густой черный дым, по предварительным данным внутри мог находиться человек. Был объявлен второй по сложности ранг пожара.

Погибшие в составе звена из трех человек искали в помещении пропавшего человека, но через некоторое время сами перестали выходить на связь.

Среди погибших: старший прапорщик Алексей Пузырев, старший прапорщик Анатолий Жалнерчик и сержант Максим Рябцев.

Издание опубликовало радиоперехват переговоров пожарных, согласно которым можно сделать вывод, что у погибших пожарных закончился кислород в баллонах

По данным МЧС, как только звено перестало выходить на связь, остальные звенья направились на их поиски.

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели человека по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).