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Названы имена погибших под завалами в Красноярске пожарных

09:01 04.02.2021 Фото: Фото: Алексей Пузырёв / Vk.com
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Погибшие в составе звена из трех человек искали в помещении пропавшего человека, но через некоторое время сами перестали выходить на связь.

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Трое сотрудников пожарно-спасательной службы погибли во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

ГУ МЧС по Красноярскому краю

Сообщение о пожаре в городе Красноярске поступило в начале десятого по местному времени. Уже при подъезде к месту вызова был виден густой черный дым, по предварительным данным внутри мог находиться человек. Был объявлен второй по сложности ранг пожара.

Погибшие в составе звена из трех человек искали в помещении пропавшего человека, но через некоторое время сами перестали выходить на связь.

Среди погибших: старший прапорщик Алексей Пузырев, старший прапорщик Анатолий Жалнерчик и сержант Максим Рябцев.

Издание опубликовало радиоперехват переговоров пожарных, согласно которым можно сделать вывод, что у погибших пожарных закончился кислород в баллонах

По данным МЧС, как только звено перестало выходить на связь, остальные звенья направились на их поиски.

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели человека по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

пожар смерть
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