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Виновных в пожаре на складе автозапчастей в Красноярске установит следствие

09:15 04.02.2021 Фото: pixabay
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По данным следствия, в ходе тушения возгорания производственного склада в Железнодорожном районе краевого центра трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение для поиска человека, который, по информации свидетелей, мог находиться внутри, и спустя некоторое время перестали выходить на связь.

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По факту гибели рабочего склада в пожаре возбуждено уголовное дело

3 февраля 2021 года в ряде СМИ сообщалось, что в Красноярске при тушении склада автозапчастей обрушилась кровля. Во время тушения пропали трое пожарных, по предварительным данным, они погибли. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, в ходе тушения возгорания производственного склада в Железнодорожном районе краевого центра трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение для поиска человека, который, по информации свидетелей, мог находиться внутри, и спустя некоторое время перестали выходить на связь. Позднее тело мужчины, предположительно, сотрудника склада, было обнаружено в ходе тушения возгорания, поиски троих сотрудников МЧС продолжаются.

Председатель Следственного комитета России дал указание руководству Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доложить о проведенных к настоящему моменту мероприятиях по поиску людей и первоначальных следственных действиях и поставил на контроль в центральном аппарате ход и результаты расследования уголовного дела.

пожар ск смерть
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