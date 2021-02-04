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Названа самая красивая женщина в мире

09:19 04.02.2021 Фото: instagram.com/angelinajolie_offiicial
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Больше половины отдали свои голоса за Анджелину Джоли.

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Голосование проводил журнал Vanity Fair

«Кто самая красивая женщина в мире?», - спросил журнал Vanity Fair своих читателей на обложке майского выпуска. И больше половины отдали свои голоса за Анджелину Джоли.

Анджелина Джоли – 54%
Жизель Бундхен – 12%

Халли Бери – 4%
Бейонсе – 2%
Дженнифер Коннели – 3%
Пенелопа Крус- 3%
Скарлетт Йоханссон – 3%
Бар РАфаели – 3%
Наталья Водянова – 2%
Кейт Бланшетт – 2%
Карла Бруни-Саркози -1%
Катрин Денев – 3%
Элль МакФерсон -1%
Кейт Мосс – 1%
Фрида Пинто – 2%
Гвинет Пэлтроу – 1%
Королева Иордании Раниа – 3%
Кэрри Вашингтон – 1%
Цзии Чжан – 1%

Источник: popcornnews

голосование красивая женщина самая красивая
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От редакции

За кого вы бы отдали свой голос?

Аноним, 04 февраля 2021 09:36
НВР:
Ирина Алфёрова- королева красоты в любом возрасте!!!

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