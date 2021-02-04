Названа самая красивая женщина в мире

«Кто самая красивая женщина в мире?», - спросил журнал Vanity Fair своих читателей на обложке майского выпуска. И больше половины отдали свои голоса за Анджелину Джоли.
Анджелина Джоли – 54%
Жизель Бундхен – 12%
Бейонсе – 2%
Дженнифер Коннели – 3%
Пенелопа Крус- 3%
Скарлетт Йоханссон – 3%
Бар РАфаели – 3%
Наталья Водянова – 2%
Кейт Бланшетт – 2%
Катрин Денев – 3%
Элль МакФерсон -1%
Кейт Мосс – 1%
Фрида Пинто – 2%
Гвинет Пэлтроу – 1%
Королева Иордании Раниа – 3%
Кэрри Вашингтон – 1%
Источник: popcornnews
Ирина Алфёрова- королева красоты в любом возрасте!!!