Названа самая красивая женщина в мире

Больше половины отдали свои голоса за Анджелину Джоли.

Голосование проводил журнал Vanity Fair «Кто самая красивая женщина в мире?», - спросил журнал Vanity Fair своих читателей на обложке майского выпуска. И больше половины отдали свои голоса за Анджелину Джоли. Анджелина Джоли – 54%

Жизель Бундхен – 12%



Бейонсе – 2%

Дженнифер Коннели – 3%

Пенелопа Крус- 3%

Скарлетт Йоханссон – 3%

Бар РАфаели – 3%

Наталья Водянова – 2%

Кейт Бланшетт – 2%



Катрин Денев – 3%

Элль МакФерсон -1%

Кейт Мосс – 1%

Фрида Пинто – 2%

Гвинет Пэлтроу – 1%

Королева Иордании Раниа – 3%

Кэрри Вашингтон – 1%

Халли Бери – 4%Бейонсе – 2%Дженнифер Коннели – 3%Пенелопа Крус- 3%Скарлетт Йоханссон – 3%Бар РАфаели – 3%Наталья Водянова – 2%Кейт Бланшетт – 2%Карла Бруни-Саркози -1%Катрин Денев – 3%Элль МакФерсон -1%Кейт Мосс – 1%Фрида Пинто – 2%Гвинет Пэлтроу – 1%Королева Иордании Раниа – 3%Кэрри Вашингтон – 1%Цзии Чжан – 1% Источник: popcornnews

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