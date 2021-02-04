04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом

10:15 04.02.2021 Фото: pixabay.com
0

Антитела - маркер, показывающий, что организм встречался с возбудителем болезни.

% name% title
Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают коронавирусомО чем мечтает большинство россиян после пандемии, показал опросЕщё 1303 новостей

Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другим коронавирусом, недавно перенесли вирусную инфекцию или имеют местный им

мунитет, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
По его словам, антитела - маркер, показывающий, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к заболеваниям, например, к ВИЧ.

"При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, - это еще на этапе научной дискуссии", - сказал Вознесенский.

Он отметил, что одна из версий - перенесенный эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета. Второе предположение связано с тем, что перед встречей с коронавирусом человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, после чего у него поднялся уровень интерферонов. Если их очень много, то снижается восприимчивость к вирусным инфекциям.
Третья версия говорит о возможном существовании местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей. Какой из механизмов работает, является предметом научной дискуссии, добавил эксперт.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы уже переболели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Начать подготовку к полету человека на Луну предложил ученым «Роскосмос»
10:30 04-02-2021
Начать подготовку к полету человека на Луну предложил ученым «Роскосмос»
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска 1
10:26 04-02-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
БердскОказался запертый в квартире мужчина с инсультом в Бердске. Спасли
10:26 04-02-2021
Оказался запертый в квартире мужчина с инсультом в Бердске. Спасли
День памяти преподобного Макария Жабынского отмечается 4 февраля: История чудотворца
10:20 04-02-2021
День памяти преподобного Макария Жабынского отмечается 4 февраля: История чудотворца
Возможность отмены ИП оценил бизнес-омбудсмен Титов
10:15 04-02-2021
Возможность отмены ИП оценил бизнес-омбудсмен Титов
Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом
10:15 04-02-2021
Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом
Бердск"Умный" дворец за 45 000 000 рублей возле санатория "Парус" выставили на продажу в Бердске. Смотрите фото коттеджа
10:02 04-02-2021
Рассказала об избиении ее маленькой дочери школьниками жительница Новосибирска
10:00 04-02-2021
Рассказала об избиении ее маленькой дочери школьниками жительница Новосибирска
«Я есть и буду»: 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
09:50 04-02-2021
«Я есть и буду»: 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
Детский сад «Звездочка» на 220 мест построили под Новосибирском по нацпроекту
09:45 04-02-2021
Детский сад «Звездочка» на 220 мест построили под Новосибирском по нацпроекту