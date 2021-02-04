"Умный" дворец за 45 000 000 рублей возле санатория "Парус" выставили на продажу в Бердске. Смотрите фото коттеджа

Этот дворец скромный по размерам, всего 330 кв. метров. Можно запрограммировать систему таким образом, что дворец сам в 7 часов включит чайник, в полдень запустит отопление, откроет и закроет шторы, включит свет, откроет или заблокирует двери, включит кондиционер, вызовет пожарных и охрану.

Продается Дворец в Бердске

Для ровного счёта хотелось бы представить третий дворец из Бердска за 45 000 000 рублей, выставленный на продажу 10 января. Этот дворец скромный по размерам, всего 330 кв. метров, но зато "умный". При необходимости его можно оставить одного без опаски на длительное время. Дворец оборудован системой "Умный Дом".

Можно запрограммировать систему таким образом, что дворец сам в 7 часов включит чайник, в полдень запустит отопление, откроет и закроет шторы, включит свет, откроет или заблокирует двери, включит кондиционер, вызовет пожарных и охрану.

Дворец находится в сосновом бору на берегу моря, у самой воды, на участке для отдыха есть уютная беседка.



В доме два этажа. На первом расположена просторная кухня-столовая, тёплая веранда, бильярд, сауна, гараж на две машины.

Территория закрыта, на въезде КПП и охрана, рядом санаторий «Парус». Хозяин готов провести экскурсию по видеосвязи.