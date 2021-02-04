"Умный" дворец за 45 000 000 рублей возле санатория "Парус" выставили на продажу в Бердске. Смотрите фото коттеджа

Для ровного счёта хотелось бы представить третий дворец из Бердска за 45 000 000 рублей, выставленный на продажу 10 января. Этот дворец скромный по размерам, всего 330 кв. метров, но зато "умный". При необходимости его можно оставить одного без опаски на длительное время. Дворец оборудован системой "Умный Дом".
Можно запрограммировать систему таким образом, что дворец сам в 7 часов включит чайник, в полдень запустит отопление, откроет и закроет шторы, включит свет, откроет или заблокирует двери, включит кондиционер, вызовет пожарных и охрану.
Дворец находится в сосновом бору на берегу моря, у самой воды, на участке для отдыха есть уютная беседка.
Территория закрыта, на въезде КПП и охрана, рядом санаторий «Парус». Хозяин готов провести экскурсию по видеосвязи.