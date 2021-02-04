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Придумали санкции против России по делу Навального США

09:37 04.02.2021 Фото: pexels.com
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В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

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В США внесли законопроект о санкциях по делу Навального

Группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект о введении санкций против России по делу Алексея Навального, говорится в пресс-релизе парламентариев.
Документ предлагает администрации США определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия. Законопроект предусматривает ограничительные меры против тех или иных чиновников, если Белый дом решит, что они нарушили международное законодательство. Также предлагается сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова.

Перспективы принятия законопроекта неясны. Его поддержали демократы Бен Кардин, Крис Кунс, Крис Ван Холден и Дик Дурбин, а также республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио.

МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". Официальный представитель МИД Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных внешнеполитических ведомств в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Источник: РИА Новости

оппозиция санкции сша Алексей Навальный
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