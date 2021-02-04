Редакция «Курьер.Среда.Бердск» объявила сбор денег на народную экологическую экспертизу по будущему полигону ТКО около кладбища

Никто не может гарантировать, что свалка не появится, но лучше что-то делать, чем трусить и бояться любого шороха имеющих власть и деньги.

Рядом с будущим полигоном живут люди

История свалки длится уже более полугода. Свалка около кладбища Бердска может стать вполне реальной в самое ближайшее время. У владельца есть на ее возведение средства и поддержка со стороны власти. Полигон ТКО входит в мусорную схему региона.

Еще летом «Курьер.Среда.Бердск» писал, что необходима общественная экспертиза проекта – свалки в с. Маяк Искитимского района и Бердском.

И Greenpeace России осенью 2020 года подтвердил, что такая экспертиза может повлиять на окончательное решение по строительству полигона около погостов.

Активисты Бердска, которые выходили в пикеты против мусорки, начали сбор на народную экспертизу и на 4 февраля собрано 41 939 рублей. Вечером 3 февраля к сбору подключилась редакция. Пришло уже 4200 рублей.

Всего необходимо 100 тысяч рублей. Осталось собрать 53 861 рубль.

За проведение экспертизы взялась общественная организация — некоммерческое партнёрство «Экологическое Международное Аудиторское Сообщество. Сертификация».

Жители Бердска, которых волнует судьба их города, могут направить средства на проведение общественной экологической экспертизы.

Почему нужно провести народную экспертизу:

Чтобы потом не пожалеть, что ее не провели. Проявить свое неравнодушие к жизни вашей, ваших детей и ваших внуков. Вспомнить тех, кто покоится на кладбище Бердска, спросите их мысленно – нравится ли им будущее соседство с мусоркой. Оглянуться вокруг – рядом со свалкой – пока еще будущей – речка, овраги, птицы и зверушки, леса и живые люди пока еще обитают в своих домах и дачах. Хотите вы тут видеть утрамбованный мусор? Да, бердчане не встали горой против мусорки, но сейчас вы можете отдать немного своих кровных на общее дело. И тем самым проявить сопричастность. Никто не может гарантировать, что свалка не появится, но лучше что-то делать, чем трусить и бояться любого шороха имеющих власть и деньги.

Все перечисленные деньги придут на карту главного редактора "Курьер.Среда.Бердск" Галины Коморниковой. Деньги под расписку мы отдадим активистам.

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

Пожалуйста, пишите в сообщении слово "Экспертиза".

Все платежи мы перечислим на сайте.

Деньги начали приходить!

Спасибо:

100 рублей пришли от Юрия Борисовича

1000 рублей пришли от Георгия Николаевича

300 рублей пришли от Аркадия Анатольевича

100 рублей пришли от Ларисы Александровны

500 рублей пришли от Игоря Борисовича

500 рублей пришли от Ольги Борисовны

700 рублей пришли от Вячеслава Анатольевича

1000 рублей пришли от Евгения Владиславовича

2000 рублей пришли от читателя по карте Тинькофф Банк

500 рублей пришли от Андрея Сергеевича

Если вы хотите передать день лично – то вот адреса:

Сбор пожертвований осуществляется наличными средствами по следующему режиму: среда с 10.00 до 12.00, четверг с 15.00 до 17.00 по адресу: Бердск, ул. К. Маркса, 33 офис 14 (общественная приёмная партии "Родина"). Пятница с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленина, 16 (общественная приемная партии КПРФ).

Дорога к полигону ТКО с высоты птичьего полета вблизи села Маяк Искитимского района



Над будущей свалкой около кладбища Бердска самолеты с аэродрома только набирают высоту