Начать подготовку к полету человека на Луну предложил ученым «Роскосмос»

Госкорпорация "Роскосмос" предложила Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать непосредственную подготовку к отправке российских космонавтов на Луну и другие тела Солнечной системы, запустив в 2024 году за пределы геомагнитного поля планеты научный аппарат с растениями и животными на борту для изучения возможности их длительного пребывания в таких условиях, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"В рамках подготовки технологий обеспечения длительного полета человека к Луне и планетам Солнечной системы "Роскосмос" направил в Институт медико-биологических проблем РАН предложение переориентировать программу полета биологического научного аппарата "Бион-М" номер 2, чтобы получить уникальные данные о воздействии на живые существа и организмы длительного полета за пределами геомагнитного поля и тем самым начать медико-биологическую подготовку экипажей к дальним космическим полетам", - сказал собеседник агентства.
Обсуждение предложения прошло в Москве 2 февраля. Решение должно быть принято в течение месяца, уточнил собеседник агентства.
По его словам, речь идет о ранее анонсированном главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным проекте "Ковчег", в рамках которого космический аппарат в 2024 году предлагается запустить на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей на четыре недели для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии. В связи с тем, что проект отсутствует в Федеральной космической программе, предлагается изменить научные задачи запланированной ранее на 2023 год миссии "Бион-М" номер 2. В рамках этой миссии животных (мыши, пресмыкающиеся, насекомые, растения и микроорганизмы) планируется отправить на месяц на высоту около 800 километров над Землей, где начинается внутренний радиационный пояс планеты. В свою очередь на высотах выше 17 тысяч километров, куда предлагается отправить "Ковчег", располагается внешний радиационный пояс. В поясах скапливаются захваченные летящие из космоса и от Солнца тяжелые заряженные частицы, способные "сломать" ДНК и микроэлектронику. Таким образом, внешний и внутренний радиационные пояса, входящие в магнитосферу Земли, защищают живые организмы от космической радиации.
Источник: РИА Новости
Когда рак на гре свиснетЧуть со смеху не лопнул. С будуна Новогоднего проснулись что ли?
Из рогатки запускать собралисьНа мкс то утечка кислорода,то в талчек к америкосам бегают порыв не починят.
Эти железяки обеспечат реально полезное изучение и освоение планет. А посылать на луну людей,
потратив 90% средств на обеспечение их физиологических нужд - этот цирковой номер уже был.
Нам не нужен на Луне таджик с лопатой, нужен - трактор, экскаватор. Построим пятизвездочный
радиационно безопасный отель с инфраструктурой - будем туда летать.
А знаете почему план на 2023-ий год? Потому что на 22-23-ий год запланированипервый полёт к луне по программе Атемида, в которой будут участвовать американцы, итальянцы, англичане, японцы, ... даже австралийцы будут. А русские - нет. Потому что русский космос всё- пришёл к окончательному успеху путём постройки элитного жилого комплекса на месте завода Хруничева в Москве. Дворцы - наше всё. Но пока не удалось построить батут, чтобы отправить их в космос. Но пропаганда предложит снова гордиться Белкой и Стрелков, переименовав их в новомодный православный термин "Ковчег"