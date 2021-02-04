Оказался запертый в квартире мужчина с инсультом в Бердске. Спасли

В квартире находился мужчина 1951 года рождения. На звонки в дверь и по телефону 70-летний бердчанин не отвечал.

Спасатели помогли врачам "Скорой помощи"

3 февраля 2021 года сотрудники поисково-спасательного отряда Бердска выезжали по вызову на вскрытие входной двери в квартире многоэтажного дома.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" представитель Бердского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Наталья Дмитриева, по словам родственников в квартире находился мужчина 1951 года рождения. На звонки в дверь и по телефону 70-летний мужчина не отвечал.

Команда спасателей с помощью инструмента вскрыла дверь. Мужчина был обнаружен лежащим на полу, предположительно у него инсульт.



Пострадавшего передали врачам.