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Оказался запертый в квартире мужчина с инсультом в Бердске. Спасли

10:26 04.02.2021, Маргарита Мартынова Фото: "Курьер. Среда. Бердск"
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В квартире находился мужчина 1951 года рождения. На звонки в дверь и по телефону 70-летний бердчанин не отвечал.

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Спасатели помогли врачам "Скорой помощи"

3 февраля 2021 года сотрудники поисково-спасательного отряда Бердска выезжали по вызову на вскрытие входной двери в квартире многоэтажного дома.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" представитель Бердского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Наталья Дмитриева, по словам родственников в квартире находился мужчина 1951 года рождения. На звонки в дверь и по телефону 70-летний мужчина не отвечал.

Команда спасателей с помощью инструмента вскрыла дверь. Мужчина был обнаружен лежащим на полу, предположительно у него инсульт.

Пострадавшего передали врачам.

вскрыли дверь инсульт спасатели Наталья Дмитриева бердский ПСО
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