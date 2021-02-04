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Когда начнется вторая волна реновации в Москве, стало известно

11:15 04.02.2021 Фото: pixabay.com
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Заммэра пояснил, что начнется демонтаж уже расселенных домов и строительство на их месте новых.

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В Москве в 2021 году начнется вторая волна реновации

В Москве в 2021 году начнется вторая волна реновации, сообщил журналистам заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв.

"В этом году мы начинаем массово выходить на дополнительные площадки, таким образом, переходя уже ко второй волне реновации", - сказал он.
Заммэра пояснил, что начнется демонтаж уже расселенных домов и строительство на их месте новых. Он подчеркнул, что это позволит реализовывать программу еще более быстрыми темпами.

Бочкарев отметил, что с момента старта программы уже построено и введено 97 домов для переселенцев, 175 находятся в стадии строительства и 101 - в стадии проектирования.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города.

Источник: realty.ria.ru

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