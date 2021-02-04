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Выплата на детей от 3 до 7 лет: Получили ли двойное пособие семьи Сибири и Москвы в феврале 2021 от Путина, рассказываем

10:42 04.02.2021, Марина Волкова Фото: pixabay
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3 февраля 2021 года семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать пособие от Путина. Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" мама из Искитимского района Ирина, вчера она получила выплату на двоих детей.

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Пособие получают практически все семьи в России
Сюжет: Все пособия Путина
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Выплата на детей от 3 до 7 лет: Получили ли двойное пособие семьи Сибири и Москвы в феврале 2021 от Путина, рассказываемПособия на детей с 3 до 7 лет: Новый размер путинской выплаты для жителей Москвы, Сибири и всей России. Таблица размера пособий 50, 75 и 100% по регионамЕщё 466 новостей

3 февраля 2021 года семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать пособие от Путина. Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" мама из Искитимского района Ирина, вчера она получила выплату на двоих детей. Напомним, с 2020 года в России появилась новая мера поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет включительно от государства. Деньги заплатят, если доходы семьи на каждого ее члена не дотягивают до уровня прожиточного минимума. В среднем по стране сумма равна 5 500 рублей, а в Новосибирской области - 6 018 рублей.

При этом с 2021 года семьи-получатели могут рассчитывать на повышенную выплату. Владимир Путин выслушал предложения министра труда и социальной защиты Антона Котякова 5 января и согласился с ними. Те семьи, где среднедушевой доход достигает одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, после назначения выплаты 50% от регионального детского прожиточного минимума, продолжат получать выплату в том же размере. Если же этой выплаты недостаточно для обеспечения доходов семьи, то выплата на ребенка будет назначена в размере 75% от детского прожиточного минимума в регионе. В случае, если назначенная выплата в размере 75% от детского прожиточного минимума не обеспечивает доходы семьи и не выводит ее из категории нуждающихся, тогда родители получат выплату на ребенка в размере 100% от детского прожиточного минимума, действующего в регионе.

Заявление на повышенное пособие можно будет написать только с 1 апреля 2021 года. До этой даты семьи с детьми будут получать пособие в том же размере, что и в 200 году. В апреле суммы пересчитают. Некоторым семьям доплатят разницу в пособии за первые три месяца 2021 года. При этом деньги на счета родителей должны поступить в апреле 2021 года. Ирина получила выплату за февраль в размере 6 018 рублей на каждого ребенка.

Отметим, что в Новосибирской области пособие должны начислять не позднее 26 числа каждого месяца. Выплата за прошлый месяц поступила на счета родителей 18 января.

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