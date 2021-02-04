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"Меркель приходится нелегко": немецкий политолог обратился к россиянам

10:45 04.02.2021 Фото: pixabay.com
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По мнению политолога, при отмене российского проекта Германия бы сильно пострадала.

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"Меркель приходится нелегко": немецкий политолог обратился к россиянам

Немецкий политолог, научный директор "Германо-российского форума" Александр Рар  рассказал о борьбе канцлера Ангелы Меркель за завершение строительства "Северного потока — 2".
"Северный поток — 2" будет достроен, Германия и Россия смогут сохранить лицо, но впереди нас ждут новые испытания и баталии. Противники не успокоятся, будут использовать какие-то юридические инструменты, добиваться, чтобы газопровод функционировал только на половину своей проектной мощности", — сказал Рар.

По мнению политолога, при отмене российского проекта Германия бы сильно пострадала.

"Берлину придется решать с Москвой вопросы компенсации, немцы погрязнут в судебных разбирательствах, кроме того, доверие к Германии со стороны России будет подорвано. Немецкий бизнес понесет потери. Нам это абсолютно не нужно", — объяснил Рар.
Кроме того, эксперт призвал обратить внимание на работу официального Берлина по завершению постройки газопровода.
"Но в заключение хочется донести и до россиян: Меркель приходится нелегко. Оцените ту мужественную борьбу, которую правительство Германии ведет за "Северный поток — 2", — заявил Рар.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

Источник: РИА Новости

Германия санкции Северный поток-2 Ангела Меркель
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От редакции

Достроят "Северный поток — 2" ?

Аноним, 04 февраля 2021 10:54
Нет, не будет. Да, это потери и для немецкого бизнеса тоже (они планировали перепродавать российский газ в Европу), но они будут вынуждены на это пойти. Меркель тоже уходит в этом году. А Александр Рар - так это вообще частый гость "Соловьёв лайв". Такой себе политолог. Его слушать - себя не уважать.

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