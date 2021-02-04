Розыск: украла кошелек из сумки старушки воровка в черной шубе и очках в Новосибирске. Она попала на видео

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, изображённой на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383) 232-20-02, 8(383) 232-19-61.

Приметы разыскиваемой: была одета в черную шубу с капюшоном, на голове синяя шапка, носит очки

Сотрудниками отдела полиции №4 «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску устанавливается личность и местонахождение неизвестной, которая 1 февраля около 12.30 в магазине, расположенном на улице Учительской, д. 13, похитила кошелек с денежными средствами из сумки, принадлежащей 77-летней потерпевшей. Сумма ущерба составила 2100 рублей. На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей подозреваемую. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Приметы разыскиваемой: была одета в черную шубу с капюшоном, на голове синяя шапка, носит очки.



Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, изображённой на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383) 232-20-02, 8(383) 232-19-61.Конфиденциальность гарантируется.

Источник: 54.мвд.рф