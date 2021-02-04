04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Розыск: украла кошелек из сумки старушки воровка в черной шубе и очках в Новосибирске. Она попала на видео

10:59 04.02.2021 Фото: стоп-кадр видео 54.мвд.рф
0

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, изображённой на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383) 232-20-02, 8(383) 232-19-61.

% name% title
Приметы разыскиваемой: была одета в черную шубу с капюшоном, на голове синяя шапка, носит очки

Сотрудниками отдела полиции №4 «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску устанавливается личность и местонахождение неизвестной, которая 1 февраля около 12.30 в магазине, расположенном на улице Учительской, д. 13, похитила кошелек с денежными средствами из сумки, принадлежащей 77-летней потерпевшей. Сумма ущерба составила 2100 рублей. На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей подозреваемую. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Приметы разыскиваемой: была одета в черную шубу с капюшоном, на голове синяя шапка, носит очки.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, изображённой на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383) 232-20-02, 8(383) 232-19-61.
Конфиденциальность гарантируется.

Источник: 54.мвд.рф

вор кошелек кража
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видели ее?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГде сдать анализ на антитела к коронавирусу в Бердске? Полный список медцентров
12:00 04-02-2021
Где сдать анализ на антитела к коронавирусу в Бердске? Полный список медцентров
БердскВыйдут ли на пикет 12 медиков закрытого детского инфекционного отделения ЦГБ Бердска. Пока они ушли на больничный
12:00 04-02-2021
Выйдут ли на пикет 12 медиков закрытого детского инфекционного отделения ЦГБ Бердска. Пока они ушли на больничный
Девушка не может ходить из-за огромной груди 11 размера
11:50 04-02-2021
Девушка не может ходить из-за огромной груди 11 размера
Где сборная России по волейболу будет готовиться к ЧМ-2022, стало известно
11:45 04-02-2021
Где сборная России по волейболу будет готовиться к ЧМ-2022, стало известно
БердскРазвернул ли девочку на 360 градусов на перекрёстке у ТЦ "Астора" водитель маршрутки №14 в Бердске, ответит начальник ГУ МВД Андрей Кульков
11:38 04-02-2021
Развернул ли девочку на 360 градусов на перекрёстке у ТЦ
Юристы создают "космический суд". Зачем?
11:31 04-02-2021
Юристы создают
Задержали за участие в митинге актрису Аглаю Тарасову
11:24 04-02-2021
Задержали за участие в митинге актрису Аглаю Тарасову
Опухоль весом 10 килограммов удалили женщине предпенсионного возраста
11:20 04-02-2021
Опухоль весом 10 килограммов удалили женщине предпенсионного возраста
Когда начнется вторая волна реновации в Москве, стало известно
11:15 04-02-2021
Когда начнется вторая волна реновации в Москве, стало известно
БердскМФЦ Бердск
11:13 04-02-2021
МФЦ Бердск