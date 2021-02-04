Архитектором "дворца Путина" в Геленджике называют итальянца Ланфранко Чирилло. Он гордится своим статусом

Свою причастность к проекту он не отрицает, однако отказывается подтвердить, что дворец связан с российским президентом.

Длившиеся больше 20 лет отношения 62-летнего Ланфранко Чирилло с Россией завершились четыре года назад

Архитектором «дворца Путина» в Геленджике называют Ланфранко Чирилло. 62-летний итальянец рассказал «Медузе», как строилась резиденция, почему за 10 лет строительство так и не завершилось и имеет ли к ней отношение российский президент.

Несмотря на фантастическую карьеру в России, дарованное ему Путиным российское гражданство, Ланфранко несколько лет назад вернулся в Италию. Говорит, что изредка приезжает в Москву, где у него есть квартира. Сейчас с Россией его больше ничего не связывает. Но в начале 2021 года его имя вновь всплыло в связи с опубликованным расследованием ФБК (признан иноагентом) Навального о «дворце Путина» на мысе Идокопас. Напомним, что фильм оказался очень популярным и набрал десятки миллионов просмотров. Дворец, являющийся самым знаменитым детищем Чирилло, так и остался недостроенным.

Его имя вновь появилось в заголовках СМИ после выхода расследования команды Алексея Навального об огромной секретной резиденции Владимира Путина в Геленджике. Впрочем, большинство статей о Чирилло — пересказ уже известного ранее, ведь о строительстве дворца по проекту итальянского архитектора стало известно еще десять лет назад.

Длившиеся больше 20 лет отношения 62-летнего Ланфранко Чирилло с Россией завершились четыре года назад. Но самое знаменитое его детище — дворец на мысе Идокопас — по-прежнему не достроен.

Первые российские проекты

Родился Чирилло в Венеции в 1959 году. Учился в венецианском университете CaʼFoscari. После учебы «получил опыт как дизайнер мебели и интерьеров» в Италии. Потом сделал «несколько проектов» в Саудовской Аравии, Венгрии и Узбекистане. Но его «настоящая карьера» началась только в России. Он приехал сюда в 1993 году «с портфелем представителя мебельной фирмы Mascagni». Его первым заказчиком в России был «обычный коммерсант, армянин. Он хотел построить маленькую дачу на Рублевке».

Благодаря своей первой стройке в России Чирилло познакомился с Вагитом Алекперовым (в 1993-м Алекперов стал президентом «Лукойла»), начал работать на крупные компании и их топ-менеджеров, а уже в 1995 году открыл офис на Новом Арбате. «Через год мы заработали 15 миллионов долларов. Потом стабилизировались около 30–40 миллионов [годового оборота]», — говорил он в интервью итальянскому журналу.

В последующие годы Ланфранко проектировал объекты для крупных компаний вроде «Лукойла», «Газпрома» и «Новатэка», роскошные дома, апартаменты и целые коттеджные поселки (выполняя при этом и экзотические пожелания вроде тира в подвале или статуи заказчицы на территории ее особняка). В основном, говорит Чирилло, объекты располагались на Рублевке, но строил он и в Санкт-Петербурге, и за границей. Занимался Чирилло и дизайном интерьеров — двухуровневого пентхауса в жилищном комплексе «Полянка плаза», а также лодок и самолетов.

В течение следующих 20 лет итальянский архитектор обрастал знакомствами, связями, бизнесом и недвижимостью. «Жены миллиардеров звонили мне в Италию и заставляли лететь в Москву просто для того, чтобы узнать, как использовать новенькое столовое серебро или декантер для вина», — рассказывал Чирилло итальянскому бизнес-журналу.

Чей дворец?

Работу над объектом, который наделал столько шума в России в 2021 году, Ланфранко Чирилло начал в середине 2000-х. Свою причастность к проекту он не отрицает, однако отказывается подтвердить, что дворец связан с Владимиром Путиным (этой же позиции Чирилло придерживался и раньше). Статусом «архитектора Путина» он гордится — однако подчеркивает, что «к сожалению, это неправда».

На вопрос, для кого именно проектировал дом в Геленджике, Чирилло отвечает: «Для „Стройгазконсалтинга“. Я кучу строил для „Стройгазконсалтинга“, я до фига строил на то время. Для кого? Что вы имеете в виду? Для „Стройгазконсалтинга“, для кого… Сделал свою работу, получил деньги».

Техзадание и прочие пожелания заказчика, по словам Чирилло, ему формулировал президент «Стройгазконсалтинга», на тот момент — Зияд Манасир. «Не знаю, как и с кем он был связан. Но в то время была сотня компаний, работающих на него», — говорит Ланфранко.

Манасир — иорданский бизнесмен, основатель «Стройгазконсалтинга» и корпорации Manaseer Group, базирующейся в Иордании. Он косвенно связан с президентом России через акционера «Стройгазконсалтинга» Ольгу Григорьеву, которую называют дочерью друга молодости Путина, бывшего главы Росрезерва Александра Григорьева. Кроме того, Манасир был в списке гостей со стороны жениха на свадьбе Кирилла Шамалова и дочери Путина Екатерины Тихоновой в феврале 2013 года.

На вопрос, видел ли он когда-либо президента России, Ланфранко отвечает, что «никогда не встречался с Путиным в Геленджике», но уточняющие вопросы на эту тему игнорирует. Так же, как и вопросы о знакомстве с другими высокопоставленными чиновниками и топ-менеджерами госкорпораций.

В 2014 году La Repubblica писала, что «дача Путина» на Черном море «должна была составить конкуренцию вилле [бывшего премьер-министра Италии Сильвио] Берлускони на Сардинии». Параллели с виллой проводит и российский расследовательский проект The Insider, отмечая, что проект на мысе Идокопас начали разрабатывать через пару лет после визита Путина в Сан-Мартино.

Чирилло эту связь отрицает: «Они разные по размеру и стилю. Вилла [Берлускони] „Чертоза“ французско-средиземноморская, а дворец в Геленджике — неоклассический. „Чертоза“ — тысяча квадратных метров, территория около 80 гектаров, все разное…».

Дворец в Геленджике Ланфранко называет «очень красивым, но не самым выдающимся». Итальянскому сайту InfoBuild архитектор рассказывал, что одним из объектов, которые принесли ему наибольшее удовлетворение, был деревянный мост в этой же резиденции, построенный к так называемому чайному домику.

Задача эта оказалась нетривиальной: длина сооружения составляла около 100 метров, при этом опереть его было не на что. Предложение построить мост «стоя», а затем опустить его с противоположной стороны, высказали в шутку — но в итоге реализовали именно его. «Мы были как дети, играющие с Lego и игнорирующие законы физики», — вспоминает Ланфранко. В публикации сооружение обозначено просто как мост на «черноморском побережье», но архитектор подтвердил, что он — «тот самый».

Lanfranco Cirillo Masterskaja, «Стар трейдинг» и «Стройгазкомплект» также упоминаются в резюме итальянца Паоло Винчигерры, который, судя по его профилю на сайте LinkedIn, с 2010 по 2012 год работал старшим проектировщиком на объекте в Геленджике, в котором безошибочно угадывается «дворец Путина». На вопросы «Медузы» Винчигерра не ответил.

«Мне нравится [Путин], потому что он снова сделал Россию большой страной. У него интересная интуиция во внешней политике. Он человек, который любит Россию и людей, я это уважаю», — ответил Чирилло на вопрос «Медузы», за что он любит президента.

Весной 2015 года Чирилло стал собственником дома на набережной Геленджика — одного из четырех строений, которые Навальный показывает в своем видео. Судя по выписке из Росреестра (есть в распоряжении «Медузы»), прежним владельцем этой недвижимости был Роман Золотов, сын бывшего начальника президентской охраны и нынешнего главы Росгвардии Виктора Золотова.

«Я его купил и построил. В этом нет ничего секретного. У меня есть на это право», — говорил Ланфранко про дом в интервью «Радио Свобода» в 2015 году. Теперь архитектор утверждает, что ни одно из четырех зданий никогда ему не принадлежало — он лишь нарисовал их, «красивые, немного итальянские». На вопрос, почему он прежде утверждал, что у него есть дом на Черном море, Чирилло туманно отвечает: мол, говорил так, потому что у него было «местечко в Геленджике — квартира в центре города». «Но не тот дом, что упоминается на видео», — заявляет архитектор (это не так: в распоряжении «Медузы» есть выписка из Росреестра, в соответствии с которой Чирилло владел тем самым домом из расследования Навального с марта 2015 по май 2017 года).

Бабок нет - нет и стройки

В мае 2015 года Masterskaja Ланфранко вышла в финал конкурса на проект Парламентского центра — это был первый публичный проект итальянца. По плану комплекс должен был объединить здания Государственной думы и Совета Федерации и расположиться в районе Мневниковской поймы в Москве. Впрочем, в июне того же года на заседании Совфеда его председатель Валентина Матвиенко заявила, что все три проекта-финалиста «не годятся» и «требуют серьезнейшей доработки». Позже от идеи Парламентского центра отказались вовсе.

«Очень просто получилось, по-русски: бабок нет — нет и стройки, — говорит Чирилло со смехом. — Много желания, но мало денег. Хотели новый парламент, потом подсчитали, сколько стоит, сказали: нет, лучше старый».

Чирилло говорит, что работал над этим проектом «до фига», но не получил ни рубля: «Конечно, я хотел [стать автором проекта]. Я не дурак, я нормальный человек. Лучше остаться в истории как архитектор Парламентского центра, чем как архитектор дачи».

В 2017 году Ланфранко, судя по имеющимся у «Медузы» выпискам, продал и дом в Геленджике. В том же году земля в поселке Абабурово, принадлежавшая компании Чирилло «Стар трейдинг инжиниринг» (сейчас находится в процессе ликвидации), по решению суда отошла Российской Федерации. Теперь московское управление Росреестра требует признать строения на ней самовольными постройками и снести; очередное судебное заседание по этому поводу состоится в феврале 2021 года.

Эта «абсурдная история», по словам Чирилло, стала еще одной причиной, по которой он покинул страну. «Я купил землю у администрации Одинцова и построил на ней таунхаусы на продажу. Спустя 12 лет мне говорят: администрация не была владельцем земли, так что все это больше не ваше». Произошедшее итальянец называет «безумием»: «Просто невероятно, вы покупаете у государства землю, а потом государство забирает ее у вас под каким-то предлогом, и никто не отвечает за это».

Сейчас Чирилло живет в Дубае, но чаще разъезжает по миру с благотворительными проектами (и полярными экспедициями). Говорит, что после болезни и смерти дочери решил, что ему нужно «что-то сделать для будущего поколения».

«Я пенсионер, чем мне еще заниматься? — говорит Чирилло. — В Италии сидеть скучно. Погода плохая, закрыто все [из-за пандемии]». Отношения с родиной он, однако, сохраняет: в 2019 году его семья профинансировала восстановление купола венецианской церкви Санта-Мария-деи-Мираколи, пострадавшего от урагана. Это был жест в память о дочери — в этой церкви Элизабетта Чирилло вышла замуж за несколько месяцев до смерти.

"Изобретение господина Навального"

В последних публикациях о резиденции в Геленджике, в том числе в «Медузе», Чирилло не видит ничего нового: «Все это давно было опубликовано» (вероятно, имеются в виду расследования The New Times и Reuters, выходившие в 2014 году). Часть объектов, показанных в фильме-расследовании — например, шест для стриптиза, — он называет «ерундой и изобретением господина Навального».

К тому, что эти статьи и арест оппозиционного политика привели к беспрецедентным для России акциям протеста, Ланфранко Чирилло относится «философски»: «Вы видели, что творилось в Вашингтоне? Это были намного более колоссальные вещи. Сейчас тяжелое время для всех. Хотите — приезжайте в Италию, посмотрите, сколько здесь людей без работы».

По мнению итальянца, и «дворец Путина», и протесты — не самая значимая тема, а сосредоточиться надо на другом — восстановлении российской экономики после санкций и пандемии, помощи малому и среднему бизнесу.

В интервью La Repubblica итальянец подводит итог своей деятельности в России: «Я заработал свое, я заработал деньги и уехал домой, и я доволен этим. Я горжусь тем, что сделал, для меня было честью научить российских миллиардеров (их имена „Медузе“ Ланфранко не назвал) пить Sassicaia и Masseto вместо того, чтобы глотать виски. Я уложил их спать в итальянских кроватях и заставил их полюбить нашу любовь к красоте».

Ланфранко Чирилло говорит «Медузе», что никогда не оглядывается назад и ни о чем не жалеет: «Не знаю, что я плохо делал. Я горжусь тем, что в Москве продолжают работать архитекторы моей школы. Я любил эту страну. Почему [сейчас] я читаю, что я самый последний бандит в России, блин?».