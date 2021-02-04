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Кому аннулируют диагностическую карту с 1 марта 2021 года?

17:20 04.02.2021 Фото: ShutterStock
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Диагностические карты уже оформляются в электронном виде и содержатся в единой информационной базе.

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Машины старше 10 лет должны проходить ТО каждый год

Интернет заполнили грамотные и не очень грамотные пояснения для автовладельцев относительно нового порядка аннулирования диагностических карт и прохождения технического осмотра. Каждый автовладелец должен разобраться, как и к кому будет применяться новый закон.

В чем суть нового закона

С 1 марта 2021 года начинает работать дополненный Федеральный закон №170-ФЗ о техническом осмотре.

По действие закона попадают не все транспортные средства: так, самые популярные в России легковые машины моложе 4 лет не требуют технического осмотра. Для других машин установлен порядок прохождения ТО в зависимости от вида транспорта и года его выпуска.

Машины старше 10 лет должны проходить ТО каждый год, а машины возрастом от 4 до 10 лет – каждые 2 года.

Не аннулируют диагностическую карту водителя, который реально прошел ТО и после этого не изменял ничего в конструкции машины:

  • не менял тип осветительной аппаратуры;
  • не тонировал фары и стекла;
  • не ставил фаркоп, не предусмотренный в данной модели и т.п.

Аннулировать карту могут только у тех водителей, которые ее купили, не проходя технический осмотр. Чаще всего это происходит при оформлении страхового полиса ОСАГО.

Следует обратить внимание на такой факт: если водитель получил или даже купил диагностическую карту до вступления в силу нового закона (до 1 марта 2021 года), то ее не аннулируют. Она считается действительной до следующего планового техосмотра. Новый закон действует только в отношении карт, оформленных после его вступления в действие.

Как на практике будут аннулировать диагностические карты

Диагностические карты уже оформляются в электронном виде и содержатся в единой информационной базе.

Каждый автовладелец может проверить актуальность своей карты. Карта имеет 3 статуса:

  • все в порядке, если статус – действительная;
  • действие карты закончилось, статус — архивная;
  • если действие карты прекращено по новому закону, статус станет – аннулированная.

Присвоить статус аннулированной имеет право только сотрудник ГИБДД.

Проверять, заезжал водитель на СТО для прохождения техосмотра или купил карту будут работники ГИБДД. Чаще всего привлекают внимание операторы ТО, которые продавали фиктивные карты и лишились аттестата.

Какая ответственность предусмотрена за езду без техосмотра

Наказания за езду без ТО следующие:

  • штраф – на сегодня его сумма составляет от 500 до 800 руб., в дальнейшем предполагается ее увеличение до 2 тыс. руб.;
  • регресс от страховой компании – если водитель без диагностической карты попадает в ДТП, страховая компания выплачивает ущерб потерпевшим, но в дальнейшем с виновника удерживается выплаченная сумма.

Регресс применяется, если авария произошла из-за технической неисправности автомобиля, не прошедшего своевременно технический осмотр.

Источник: 1rre.ru

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От редакции

Когда вам проходить ТО?

доля, 04 февраля 2021 18:03
Так и выдумывают всякую фигню,чтобы гнобить и обдирать народ...

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