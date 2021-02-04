Точный гороскоп на первую пятницу 5 февраля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально

Благоприятный день будет у Скорпионов, особенно им повезет в романтических отношениях.

Весов ждут значительные перемены в жизни, а Козерогам не нужно торопиться

Звезды советуют Овнам не приступать к важным делам до вечера. В этот день нежелательно назначать встреч в первую половину дня. В решении финансовых задач будет сильно влияние негативных тенденций и велика вероятность неудач. Ваш эмоциональный фон оставляет желать лучшего.

Этот день для Тельцов сложится более-менее удачно с профессиональной и личной точки зрения. 12 июня вы будете хорошо понимать людей и сможете находить с ними общий язык. Правильные решения сегодня вы сможете принимать очень быстро и добьетесь лучших результатов, чем в другие дни.

Звезды Близнецам советуют просто быть собой, и у них тогда все получится. Это будет один из дней, когда вам нет необходимости для получения желаемого, прикладывать особенных усилий. Правильно оцениваете свои силы, постарайтесь не ставить перед собой недостижимых целей.

У Раков сегодня будет преобладать влияние позитивных тенденций. Вы будете чувствовать себя уверенно, потому что знаете — вы окружены союзниками. Сегодня любой недоброжелатель не сможет нанести вам вреда. В семье возможны небольшие разногласия, со старшими родственниками.

У Львов сегодня будет насыщенный и непростой день. При правильном распределении времени, Вы сможете добиться очень многого, вам только нужно проявить упорство и настойчивость. В этот день возможны разногласия с деловыми партнерами, постарайтесь, проследить за тем, чтобы ваши эмоции не влияли на принимаемые вами решения.

Начало дня у Дев может быть утомительным. Постарайтесь подстроиться под собеседника. Для решения задач вам придется прикладывать усилий больше, чем обычно. Постарайтесь понять, как вам следует вести беседу с партнерами по бизнесу. Во второй половине дня вы будете нуждаться в уединении.

Этот день для Весов обещает значительные перемены в личной жизни. У вас сегодня появятся очень смелые идеи, которые в дальнейшем могут принести блестящие плоды. В деловой сфере не очень хорош, но вашим интересам не будет серьезной угрозы. Можете в этот день делать небольшие покупки.

Благоприятный день будет у Скорпионов, особенно им повезет в романтических отношениях. Вы сможете обсуждать без страха со своей «половинкой» любые вопросы, вас сегодня поймут и не осудят. Интуиция вас сегодня не подведет. В производственной деятельности на поддержку звезд не стоит рассчитывать.

Трудности, которые возникнут в первой половине дня у Стрельцов будут не очень серьезны. У вас появится надежный союзник, который сможет взять на себя часть ваших проблем и защитить вас от недоброжелателей. Вторая половина этого дня сложится для вас наиболее благоприятно.

Козерогам сегодня нежелательно торопиться, лучше дождитесь благоприятного момента, не предпринимая раньше времени решительных действий. Вы сможете гордиться своими результатами. Этот день очень благоприятный для начала сотрудничества и для поиска новой работы.

У Водолеев сегодняшний день будет спокойным. У вас нет причин для волнения и тревоги. У вас все будет получаться и нужных результатов вы сможете добиться точно в срок. День очень благоприятный для заключения крупных сделок и для обсуждения условий сотрудничества с партнерами.

Рыбам сегодня звезды не советуют добиваться каких-то целей и высот немедленно. К вам придет разочарование, когда вы поймете, что ваши возможности небезграничны. В этот день у вас могут возникнуть проблемы с вашей самооценкой. Но этот день может принести вам и приятные известия или неожиданные открытия.

Источник: izvmor.ru