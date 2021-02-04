Попросил легализовать гостевые дома Ростуризм

При этом нужно чётко прописать, какие именно дома могут считаться гостевыми и каким требованиям должны отвечать услуги, которые их владельцы оказывают туристам.

В Ростуризме поддержали идею легализовать гостевые дома

Владельцам индивидуальных домохозяйств хотят разрешить заниматься гостиничным бизнесом при соблюдении определенных требований.

В законодательстве необходимо закрепить понятие «гостевой дом» и проработать требования к подобным местам размещения путешествующих граждан, считают в Ростуризме. В ведомстве уже заручились поддержкой большинства регионов и намерены заняться этим вопросом при разработке нового закона о туризме. Об этом рассказала «Парламентской газете» депутат Госдумы Светлана Бессараб, которая получила на свой запрос соответствующий ответ от Ростуризма.

Свой дом — своя гостиница



В конце ноября Светлана Бессараб направила руководителю Ростуризма Зарине Догузовой письмо, в котором изложила возникшую проблему. Когда в 2019 году запретили оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях, пострадали граждане, которые уже получили свидетельства на принадлежащие им гостевые дома. Сдавать жильё можно, но предоставлять в нём гостиничные услуги — бронирование, уборку помещений, питание и прочее, — нельзя. Иначе такую деятельность могут признать незаконным предпринимательством.

В Госдуме обсудили вопрос с общественниками и органами власти курортных регионов на заседании рабочей группы по поддержке социального предпринимательства. В итоге выработали несколько предложений, в том числе — ввести в закон «Об основах туристской деятельности в Российской̆ Федерации» новое понятие «Гостевые дома».

Это позволило бы гражданам, зарегистрированным в жилом доме, одновременно предоставлять в нём гостиничные услуги. Речь только об индивидуальных жилых домах, а не о городских многоэтажках. Вместе с тем потребуется отредактировать целый ряд нормативных актов и прописать в них требования к гостевым домам в плане антитеррористической и пожарной безопасности, регистрации прибывающих граждан в управлении по вопросам миграции, курортного сбора и так далее, отмечала депутат.

Парламентарий обратилась в Ростуризм и другие ведомства с просьбой оценить идею и предложила разработать соответствующий законопроект. С такой инициативой выступили и в регионах. «В перспективе понятие «гостевой дом» позволит собственникам отдельно стоящих жилых домов иметь регистрацию в этом жилом помещении и вести предпринимательскую деятельность», — приводит слова крымского министра курортов и туризма Вадима Волченко пресс-служба ведомства.

По мнению крымских властей, «гостевой дом» можно было бы определить как место жительства физических лиц, которое может использоваться для временного проживания туристов.

В целом же новшество может коснуться 100-150 тысяч мест размещения в Крыму, порядка 200 тысяч — в Краснодарском крае, а также оно заинтересует жителей Иркутской области, Алтайского края и других регионов, считает Светлана Бессараб.

27 января депутату ответили из Ростуризма. В ведомстве поддержали идею закрепить на законодательном уровне правовой статус «гостевых домов». Для проработки вопроса направили запросы в региональные министерства туризма и отраслевые объединения. «Согласно предоставленной информации, большинством субъектов Российской Федерации поддерживается целесообразность введения понятия и требований к «гостевым домам», — говорится в присланном депутату ответе. Вместе с тем вопрос нужно регулировать комплексно, во взаимосвязи с нормами для других средств размещения, поэтому вести работу надо в рамках подготовки нового закона о туризме, считают в ведомстве.

Гостевые дома необходимо ввести в правовое поле, так как это влияет на развитие внутреннего туризма, согласилась член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова. По её словам, такие домашние гостиницы — это и дополнительный заработок для жителей регионов, бюджет которых формируется в основном за счёт туризма, и комфортные места отдыха для путешественников.

«Многие жители, например, Краснодарского края или Алтая, готовы оформиться в качестве самозанятых или иным способом, чтобы принимать туристов. Однако гостевые дома, где они проживают, не подпадают под классификацию гостиниц и не имеют соответствующей «звёздности». В целом, предложенный законодательный механизм может закрыть вопросы по большому кругу объектов, существующих по факту, но находящихся вне правового поля, и решить вопросы десятков, а может, даже сотен тысяч людей, которые работают в сфере туризма», — пояснила Кувшинова «Парламентской газете». Новшество упростит жизнь и путешественникам, считает она.

Если не будет мест в гостинице, они смогут остановиться в гостевом доме и быть уверенными, что их права будут защищены. При этом нужно чётко прописать, какие именно дома могут считаться гостевыми и каким требованиям должны отвечать услуги, которые их владельцы оказывают туристам. Депутат пообещала, что документ, когда он поступит в Госдуму, подробно рассмотрят в комитете, с учётом позиции регионов и профессионального сообщества.

Когда появится новый закон о туризме

О планах властей разработать новый закон о туризме на смену принятому ещё в 1996 году стало известно сравнительно недавно. Об этом рассказала на заседании президиума Совета законодателей 17 июля глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. В конце года Правительство поручило Ростуризму подготовить такой документ к декабрю 2021 года, чтобы внести его в Госдуму в марте 2022 года. В обеих палатах парламента выразили готовность подключиться к работе. По словам Инны Святенко, действующий закон ориентируется в основном на защиту прав путешественников при выезде за рубеж, в вопросы внутреннего туризма почти не урегулированы. В целом же, во главу угла в новом документе должны поставить безопасность и минимизацию персональных рисков для путешественников, считает сенатор.

Кроме того, в законе необходимо учесть потребности общества, бизнеса и регионов, считает глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи​ Борис Пайкин. Он согласен, что акцент нужно сделать на развитии именно внутреннего и въездного туризма, что позволит не только радикально улучшить качество и доступность туристских услуг в России, но и развивать экономику регионов и открывать новые рабочие места.

Источник: pnp.ru