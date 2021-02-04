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Когда будут родительские субботы в 2021 году? Что нельзя и что нужно делать в эти дни?

16:20 04.02.2021 Фото: Wikimedia Commons
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По церковному календарю есть 8 специальных дней, когда молятся об усопших – это родительские субботы.

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Родительские субботы – специальные дни для поминания усопших

Православные христиане с трепетом относятся к памяти умерших родственников, близких людей. Почитают их молитвами, молебнами, панихидами. По традиции ходят на кладбище, чтобы привести в порядок могилку. По церковному календарю есть 8 специальных дней, когда молятся об усопших – это родительские субботы.

В специальные поминальные дни приходят в храм, раздают милостыню, творят много добрых дел. Священнослужителями читаются заупокойные молебны. Даты родительских суббот ежегодно меняются, поскольку имею привязку к Пасхе.

Значение родительских суббот в православии

Родительские субботы – специальные дни для поминания усопших. Для каждого православного христианина они очень значимые. В пятницу можно прийти в церковь с поминальными записками, чтобы священнослужитель помолился об умерших близких людей во время литургии.

Субботы называют родительскими, поскольку:

— первым делом поминают отца и мать;

— все усопшие – наши предки;

— перед родителями каждый имеет молитвенный долг, поэтому читают молитвы сперва за них.

Даты родительских суббот в 2021 году

В 2021 году даты родительских суббот:

  • 6 марта – Вселенская, Мясопустная;
  • 27 марта – 2-й седмицы Великого поста;
  • 3 апреля – 3-й седмицы Великого поста;
  • 10 апреля – 4-й седмицы Великого поста;
  • 11 мая — Радоница;
  • 19 июня — Троицкая;
  • 6 ноября — Дмитриевская.

В родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й седмицы Великого поста молятся за родителей и всех близких людей, ставят свечи за упокоение душ, заказывают панихиду. Молятся также дома. В Радоницу обязательно идут в храм, а после службы – на кладбище. Желательно пригласить священника, чтобы он совершил литию. Скорбеть, убиваться горем в этот день нельзя.

Как поминают усопших в православии

Усопших принято поминать обязательно на 3, 9, 40 день от смерти и ровно через год. Помимо отпевания и панихиды, читают Псалтырь. Ежедневно читаются молитвы утром. Молиться модно во время каждой Литургии, при этом частичку просфоры опускают в Кровь Господню, читая особую поминальную молитву, и съедают. В поминальных записках, подаваемых в церковь накануне родительских суббот, пишут имена крещенных. Нельзя указывать имен самоубийц и некрещенных.

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Что можно и нельзя делать в родительские субботы

Со всеми религиозными праздниками, событиями, поминальными днями связаны различные запреты. Эти дни надо проводить в молитвах, заниматься благими делам. Никакие занятия не должны отвлекать от молитв и похода в церковь. В родительские субботы ходят в баню, крестят детей (запрета на это таинство нет).

В поминальные дни нельзя:

  1. убирать в доме;
  2. заниматься садово-огородными работами;
  3. плохо говорить об усопших;
  4. скандалить, обижаться№
  5. выяснять отношения;
  6. проводить увеселительные мероприятия и участвовать в них;
  7. оставлять на могилках алкоголь, табак, пищу;
  8. отказывать в милостыне и помощи.

Источник: pronedra

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