Деньги с налогов для богатых направят на лечение тяжелобольных детей в России. Кого обеспечат лекарствами?

Повышенный налог с богатых будут тратить на лечение детей

Распределять дополнительные деньги, полученные за счёт повышенного подоходного налога на сверхбольшие доходы, Правительство поручило фонду «Круг добра». Именно он поддержит детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями — для получения помощи будет необходимо решение экспертного совета фонда и заключение федеральной медицинской организации. Что ещё предполагает разработанный кабмином порядок работы фонда, опубликованный на портале нормативных правовых актов 3 февраля, разбиралась «Парламентская газета».

Кого обеспечат лекарствами

Президент России Владимир Путин в ноябре 2020 года подписал закон о повышении НДФЛ с 13 до 15 процентов на доходы свыше пяти миллионов рублей в год. Дополнительные поступления в бюджет будут направлять на лечение тяжелобольных детей. А 6 января был создан фонд «Круг добра», который и должен обеспечивать маленьких пациентов необходимой медпомощью и лекарствами.

Как пояснял в интервью «Парламентской газете» руководитель организации, протоиерей Александр Ткаченко, сейчас фонд проходит стадию регистрации и только планирует сформировать перечень заболеваний, в лечении которых станет помогать детям. При этом в порядке, разработанном Правительством, уже обозначены критерии таких недугов. Во-первых, это должны быть орфанные, то есть редкие болезни, а также угрожающие жизни или тяжёлые хронические заболевания. Во-вторых, для их лечения есть лекарства патогенетического действия, которые не относятся к экспериментальным, зарегистрированы в России, странах Евросоюза или США. Также важно наличие медизделий для коррекции этих заболеваний и технических средств реабилитации, не включённых в федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду.

Представители ребёнка, отправившие заявку в фонд, должны документально подтвердить, что пациент обладает особенностями течения болезни, при которых без необходимой медпомощи может наступить неблагоприятный исход. Помогать детям фонд будет по решению экспертного совета и при наличии заключения федеральной медицинской организации о необходимости высокотехнологичного лечения. При этом, как отмечал Александр Ткаченко, для фонда не имеет значения, в каком регионе проживает пациент, — географических предпочтений у него нет.

«Возможность приоритета отдельных регионов в плане обеспеченности препаратами в корне противоречит принципам работы фонда «Круг добра», — сказал он. — Доступность помощи ни в коем случае не должна зависеть от региона, в котором живёт ребёнок».

Как формируется перечень лекарств

Покупать лекарства для тяжелобольных детей фонд будет тоже по определённым правилам. Например, в постановлении Правительства сказано, что фонд бросит силы на приобретение препаратов, которыми не обеспечивают бесплатно или которые нельзя купить со скидкой. Это касается и лекарств, не включённых в перечень препаратов для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше.

Экспертный совет фонда будет проверять, имеет ли приобретаемое лекарство доказательства клинической эффективности и безопасности для применения при конкретном заболевании. Если специалисты решат, что препарат может нанести вред ребёнку, покупать его не станут.

Отмечено, что перечни заболеваний, закупок и категорий детей формируются на основании предложений главных внештатных специалистов Минздрава, региональных департаментов здравоохранения, а также общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья, благотворительных организаций, законных представителей детей.

Когда отправят за рубеж



Фонд также берёт на себя обязательство за свой счёт отправлять лечиться за границу детей, в помощи которым российская медицина бессильна. Причём «Круг добра» намерен оплачивать как само лечение за рубежом, так и предоставлять выплаты законному представителю ребёнка, а также сопровождающему медицинскому работнику. Деньги пойдут на ежедневные расходы, аренду жилья, проезд к месту лечения и обратно.

В постановлении Правительства даже сказано, какие именно билеты сможет покупать фонд и на какой транспорт. Например, если на самолёт, то в салон экономического класса. Если на поезд, то в купейный вагон. Ещё фонд оплатит переправу на морском судне и проезд в общественном транспорте, кроме такси.

Порядок рассмотрения заявки

Экспертный совет фонда должен не позднее семи рабочих дней после получения заявки на помощь ребёнку рассмотреть её и решить, соответствует ли она перечню заболеваний, перечню категорий детей и перечню для закупок. Параллельно специалисты оценят наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний. По итогу они либо удовлетворят заявку, либо запросят дополнительную информацию о состоянии ребёнка, либо откажут В последнем случае фонд обязан обосновать своё решение и дать рекомендации по альтернативным методам лечения, отправив их родителям не позднее семи рабочий дней.

Если же заявку удовлетворили, то фонд в течение трёх дней должен сформировать сводную потребность лекарственных препаратов и отправить её в Минздрав России.

Источник: pnp.ru