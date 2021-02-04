Льготная ипотека-2021: стоит ли спешить с оформлением жилищного кредита со скидкой?

Нужно ли спешить брать льготную ипотеку

Банк России собирается свернуть программу, по которой выдано уже более 300 тысяч кредитов.

Прошлой весной россиянам начали выдавать льготные ипотечные кредиты под 6,5 процента годовых. Проект, начатый в связи с пандемией и экономическим кризисом, должен был завершиться в ноябре 2020 года, но его продлили до июля 2021 года.

В Центробанке 3 февраля заявили, что льготную ипотеку всё же надо сворачивать, так как она косвенно приводит к повышению цен на жильё. Так ли это и стоит ли спешить с оформлением жилищного кредита со скидкой, разбиралась «Парламентская газета».

Социальный характер уже не тот

Субсидирование процентных ставок по ипотеке — одна из антикризисных мер. Обычный кредит на квартиру дают в среднем под 8-10 процентов в год, льготный — под 6,5. Сейчас со сниженной ставкой выдают до 90 процентов всех займов на покупку жилья в России, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Совете Федерации 3 декабря 2020 года. Всего российские банки выдали более 300 тысяч таких кредитов. «Благодаря льготной ипотеке в строительство придёт около двух триллионов рублей, и около 620 тысяч семей улучшат свои жилищные условия», — сказал Хуснуллин.

Программа будет работать до 1 июля 2021 года, а затем Правительство решит её дальнейшую судьбу. Но в Центробанке уже сейчас хотят свернуть этот проект, заявила 3 февраля в интервью РИА «Новости» глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По её словам, он теряет свой социальный характер, так как в крупных городах наблюдается большой инвестиционный спрос на жильё, а обеспеченные граждане используют недвижимость как один из способов вложения сбережений.

«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам», — сказала Данилова. По её мнению, чем больше растут цены на жильё и чем ниже ипотечные ставки, тем интереснее инвесторам вкладываться в покупку квартир. Это приводит к дальнейшему повышению цен, в итоге теряется изначальная цель льготной ипотеки — сделать жильё доступным широким слоям населения.

Сейчас проект работает во всех регионах. Но больше всего льготных кредитов выдают в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае, где и так спрос на недвижимость высок. В Центробанке считают, что программу можно продлить только на те регионы, где ситуация в строительстве сложная.

Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков согласился, что проект льготного кредитования должен прежде всего действовать в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью, чтобы люди не уезжали оттуда. Возможность оформить льготную ипотеку будет стимулировать жителей остаться, а не переезжать в мегаполисы.

Так что разгоняет цены?

Закон экономики: чем больше спрос, тем выше цена. «В этом плане ипотека, конечно, сыграла свою роль, — сказал «Парламентской газете» Анатолий Аксаков. — Но, с другой стороны, когда есть спрос, начинается более активная стройка, и рано или поздно проблема повышения стоимости решается благодаря увеличению предложения на рынке». Депутат не исключает, что после отмены льготной ипотеки спрос на жильё может резко упасть, и это стимулирует снижение цен. Так что оформлять ипотеку со скидкой сейчас или дождаться изменения ситуации на рынке — это выбор потребителя.

В Правительстве считают, что к подорожанию жилья в новостройках приводят не ипотечные льготы, а экономический кризис и переход отрасли на эскроу-счета, сказал ранее Марат Хуснуллин.

Эскроу-счета ни при чём, так же как и льготная ипотека, уверен член Российской гильдии риэлтеров, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Он сообщил «Парламентской газете», что цены на квартиры выросли за 2020 год примерно на 10-15 процентов, и это связано в первую очередь с пандемией и падением курса рубля. «В 2016 году стоимость жилья упала на 35 процентов, и дальше не росла до 2019 года. Затем начался рост. В 2020 году строительство остановилось на два месяца. При этом резко упал курс рубля, что сформировало ажиотажный спрос на недвижимость и, соответственно, дальнейший рост цен», — пояснил Константин Барсуков.

По словам эксперта, программа льготной ипотеки в первую очередь нужна, чтобы поддержать застройщиков, и только потом — помочь людям купить квартиры. Он согласен, что проект надо постепенно сворачивать, но при этом банкам следует снижать обычные ставки по ипотеке, чтобы без дотаций от государства давать россиянам выгодные жилищные кредиты. Напомним, что ранее Марат Хуснуллин говорил, что рыночные ставки по ипотеке в России следует постепенно довести до 4-5 процентов.

Но пока снижение рыночных ставок — весьма туманная перспектива. Так что Константин Барсуков советует россиянам, которые решили купить квартиру в ипотеку, воспользоваться льготной программой, пока она ещё действует. «Если есть задача купить квартиру в обозримом будущем, то стоит сделать это до июля 2021 года, воспользовавшись льготной ставкой. В итоге получится сэкономить», — сказал эксперт.

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин уверен, что программу льготной ипотеки необходимо продолжить. «Это стратегическое направление, которое является хорошим инструментом решения проблем граждан с жильём. Больше 60 процентов населения России хотят улучшить свои жилищные условия», — сказал сенатор «Парламентской газете». При этом следует принимать меры, чтобы не было мошенничества и злоупотреблений с покупкой квартир по ипотеке, считает Рябухин.

Условия льготной ипотеки

Проект предусматривает, что можно взять кредит на покупку жилья в новостройке сроком на 20 лет под 6,5 процента годовых с минимальным первоначальным взносом 15 процентов. Сумма кредита составляет до 12 миллионов рублей для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и до 6 миллионов рублей — для жителей остальных регионов. Воспользоваться льготными кредитами на жильё может любой гражданин России.

Чтобы получить ипотеку, нужно предоставить паспорт, СНИЛС и справку 2-НДФЛ. Если кредит оформляют только по паспорту и СНИЛС, то первоначальный взнос будет не менее 35-40 процентов от стоимости квартиры. При этом банк может установить ограничения для заёмщиков по возрасту или стажу работы. Банк может отказать, если у претендента плохая кредитная история или уже есть другие кредиты.

Источник: pnp.ru