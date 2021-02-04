04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Благоприятные дни для посадки рассады в феврале 2021 года по дням: лунный посевной календарь

18:20 04.02.2021 Фото: pixabay
0

В последнем зимнем месяце уже в большей мере ощущается весеннее «дыхание», поэтому многие садоводы стремятся закупить посевной материал, почвосмесь и удобрения.

% name% title
Для каждой культуры есть определенные самые лучшие дни для посадочной работы

Какие фазы Луны в феврале 2021 года по дням для посадки являются благоприятными, интересует многих людей. С наступлением февраля у дачников остается все меньше времени, поскольку наступает предпосевная лихорадка. В этот период не только начинают закупать посадочный материал на рассаду в домашних условиях или для теплицы, но и проводят работы в саду.

Благоприятный период для посадки рассады в феврале

После окончания январского отдыха у дачников наступает новый сезон посадки. В последнем зимнем месяце уже в большей мере ощущается весеннее «дыхание», поэтому многие садоводы стремятся закупить посевной материал, почвосмесь и удобрения. Наступает активный сезон посадки, семена проверены и заготовлены, а значит нужно не упустить ни одного дня и приступить к действию.

В последнем зимнем месяце 2021 года можно увидеть следующие лунные фазы:

  • С 1 по 10 февраля Луна пребывает в убывающей фазе;
  • 11 февраля ожидается новолуние;
  • С 12 по 26 февраля Луна в растущей фазе;
  • 27 февраля наступает полнолуние;
  • 28 февраля Луна снова пребывает в убывающей фазе.

Неблагоприятным периодом для проведения работ в саду и огороде считаются новолуние, а также дни до и после него, и полнолуние. В этот период лучше всего докупить недостающий посадочный материал, а садовые работы перенести на более благоприятный период.

Именно в это время результативность посадки и посева повышается. Для каждой культуры есть определенные самые лучшие дни для посадочной работы:

  • семена огурцов и капусты лучше всего высаживать со 2-5, 13, 17-19, 22-24 февраля;
  • петрушку, укроп – 4-5, 8-9, 13-14, 17-19, 22-24 февраля;
  • помидоры, перец – 4-5, 13-14, 17-19, 22-24 февраля;
  • корнеплоды – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 17-19 февраля;
  • многолетние и двухлетние растения – 4-5, 8-9, 13, 14, 17-19 февраля.

Однако не только фазы Луны благоприятно влияют на выращивание урожая, но это зависит и от знака зодиака. Так, одними из плодородных знаков считаются следующие:

  • когда Луна пребывает под знаком Скорпиона – 4-5 февраля;
  • под знаком Рыб – 13-14 февраля;
  • под знаком Тельца – 17-19 февраля;
  • под знаком Рака – 22-24 февраля.

Данные периоды подойдут для проведения любых садовых работ:

  • замачивание семян цветочных культур и овощей, а также их посев для рассады;
  • высаживание луковиц цветов;
  • если позволяют погодные условия, то лучше всего провести раннюю весеннюю побелку стволов деревьев, чтобы защитить от активных солнечных лучей;
  • посадка в теплице, полив и подкормка корнеплодов;
  • очень важно своевременно пикировать рассаду, чтобы не допустить ее перерастания.

В этот период также можно приготовить квашеную капусту и иные заготовки по интересным рецептам.

Неблагоприятный период для посадки

Работать с живыми культурами лучше всего в благоприятные дни, а ухаживать за садом, опрыскивать рассаду, заниматься подготовкой грунта – в неблагоприятные.

К непродуктивным знакам можно отнести:

  • Близнецов – 20-21 февраля;
  • Стрельца – 6-7 февраля.

В этот период в теплице можно проредить появившиеся всходы и мульчировать зону между рядами. В случае, когда на улице преобладает хорошая погода, можно срезать сухие веточки. Прорыхлить всходы в теплице и внести удобрения. Если цветы и рассада пребывают в закрытом грунте, то их можно опрыскать, чтобы защитить от вредителей.

Источник: rsute

благоприятные дни лунный календарь посадка посев рассада
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что вы посеете уже в феврале?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМошенники вымогают деньги на народную экспертизу по свалке ТКО у кладбища на остановках Бердска. Будьте бдительны!
19:48 04-02-2021
Мошенники вымогают деньги на народную экспертизу по свалке ТКО у кладбища на остановках Бердска. Будьте бдительны!
Продают бензин за 100 рублей и места за 1000 в очереди на АЗС
19:32 04-02-2021
Продают бензин за 100 рублей и места за 1000 в очереди на АЗС
Вылечилась от коронавируса Алиса Фрейндлих? Что с ней, рассказали коллеги по театру
19:21 04-02-2021
Вылечилась от коронавируса Алиса Фрейндлих? Что с ней, рассказали коллеги по театру
Китайский Новый год 2021: Когда наступит и как отмечать?
19:20 04-02-2021
Китайский Новый год 2021: Когда наступит и как отмечать?
Задолжали 93 млн рублей 11 управляющих компаний за тепло и воду ЖКХ СО РАН в Новосибирске
19:13 04-02-2021
Задолжали 93 млн рублей 11 управляющих компаний за тепло и воду ЖКХ СО РАН в Новосибирске
Супераномальные морозы ударят в Москве впервые за 10 лет
19:01 04-02-2021
Супераномальные морозы ударят в Москве впервые за 10 лет
Переполнены камеры в спецприемнике после акций протеста в поддержку Навального 1
18:51 04-02-2021
Переполнены камеры в спецприемнике после акций протеста в поддержку Навального
Семена не всходят, что делать и как повысить всхожесть?
18:50 04-02-2021
Семена не всходят, что делать и как повысить всхожесть?
БердскРассказал о работе АТИ Бердска в 2021 году Павел Дятлов 2
18:30 04-02-2021
Рассказал о работе АТИ Бердска в 2021 году Павел Дятлов
Технопром-2021 под знаком Года науки и технологий пройдет в Новосибирске по предложению губернатора Травникова
18:29 04-02-2021
Технопром-2021 под знаком Года науки и технологий пройдет в Новосибирске по предложению губернатора Травникова