Благоприятные дни для посадки рассады в феврале 2021 года по дням: лунный посевной календарь

В последнем зимнем месяце уже в большей мере ощущается весеннее «дыхание», поэтому многие садоводы стремятся закупить посевной материал, почвосмесь и удобрения.

Для каждой культуры есть определенные самые лучшие дни для посадочной работы

Какие фазы Луны в феврале 2021 года по дням для посадки являются благоприятными, интересует многих людей. С наступлением февраля у дачников остается все меньше времени, поскольку наступает предпосевная лихорадка. В этот период не только начинают закупать посадочный материал на рассаду в домашних условиях или для теплицы, но и проводят работы в саду.

Благоприятный период для посадки рассады в феврале

После окончания январского отдыха у дачников наступает новый сезон посадки. В последнем зимнем месяце уже в большей мере ощущается весеннее «дыхание», поэтому многие садоводы стремятся закупить посевной материал, почвосмесь и удобрения. Наступает активный сезон посадки, семена проверены и заготовлены, а значит нужно не упустить ни одного дня и приступить к действию.

В последнем зимнем месяце 2021 года можно увидеть следующие лунные фазы:

С 1 по 10 февраля Луна пребывает в убывающей фазе ;

; 11 февраля ожидается н оволуние ;

; С 12 по 26 февраля Луна в растущей фазе;

27 февраля наступает п олнолуние ;

; 28 февраля Луна снова пребывает в убывающей фазе.

Неблагоприятным периодом для проведения работ в саду и огороде считаются новолуние, а также дни до и после него, и полнолуние. В этот период лучше всего докупить недостающий посадочный материал, а садовые работы перенести на более благоприятный период.

Именно в это время результативность посадки и посева повышается. Для каждой культуры есть определенные самые лучшие дни для посадочной работы:

семена огурцов и капусты лучше всего высаживать со 2-5, 13, 17-19, 22-24 февраля ;

; петрушку, укроп – 4-5, 8-9, 13-14, 17-19, 22-24 февраля ;

; помидоры, перец – 4-5, 13-14, 17-19, 22-24 февраля ;

; корнеплоды – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 17-19 февраля;

многолетние и двухлетние растения – 4-5, 8-9, 13, 14, 17-19 февраля.

Однако не только фазы Луны благоприятно влияют на выращивание урожая, но это зависит и от знака зодиака. Так, одними из плодородных знаков считаются следующие:

когда Луна пребывает под знаком Скорпиона – 4-5 февраля;

– 4-5 февраля; под знаком Рыб – 13-14 февраля;

– 13-14 февраля; под знаком Тельца – 17-19 февраля;

– 17-19 февраля; под знаком Рака – 22-24 февраля.

Данные периоды подойдут для проведения любых садовых работ:

замачивание семян цветочных культур и овощей, а также их посев для рассады;

высаживание луковиц цветов;

если позволяют погодные условия, то лучше всего провести раннюю весеннюю побелку стволов деревьев, чтобы защитить от активных солнечных лучей;

посадка в теплице, полив и подкормка корнеплодов;

очень важно своевременно пикировать рассаду, чтобы не допустить ее перерастания.

В этот период также можно приготовить квашеную капусту и иные заготовки по интересным рецептам.

Неблагоприятный период для посадки

Работать с живыми культурами лучше всего в благоприятные дни, а ухаживать за садом, опрыскивать рассаду, заниматься подготовкой грунта – в неблагоприятные.

К непродуктивным знакам можно отнести:

Близнецов – 20-21 февраля;

Стрельца – 6-7 февраля.

В этот период в теплице можно проредить появившиеся всходы и мульчировать зону между рядами. В случае, когда на улице преобладает хорошая погода, можно срезать сухие веточки. Прорыхлить всходы в теплице и внести удобрения. Если цветы и рассада пребывают в закрытом грунте, то их можно опрыскать, чтобы защитить от вредителей.

Источник: rsute