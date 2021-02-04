Благоприятные дни для посадки рассады в феврале 2021 года по дням: лунный посевной календарь

Какие фазы Луны в феврале 2021 года по дням для посадки являются благоприятными, интересует многих людей. С наступлением февраля у дачников остается все меньше времени, поскольку наступает предпосевная лихорадка. В этот период не только начинают закупать посадочный материал на рассаду в домашних условиях или для теплицы, но и проводят работы в саду.
Благоприятный период для посадки рассады в феврале
После окончания январского отдыха у дачников наступает новый сезон посадки. В последнем зимнем месяце уже в большей мере ощущается весеннее «дыхание», поэтому многие садоводы стремятся закупить посевной материал, почвосмесь и удобрения. Наступает активный сезон посадки, семена проверены и заготовлены, а значит нужно не упустить ни одного дня и приступить к действию.
В последнем зимнем месяце 2021 года можно увидеть следующие лунные фазы:
- С 1 по 10 февраля Луна пребывает в убывающей фазе;
- 11 февраля ожидается новолуние;
- С 12 по 26 февраля Луна в растущей фазе;
- 27 февраля наступает полнолуние;
- 28 февраля Луна снова пребывает в убывающей фазе.
Неблагоприятным периодом для проведения работ в саду и огороде считаются новолуние, а также дни до и после него, и полнолуние. В этот период лучше всего докупить недостающий посадочный материал, а садовые работы перенести на более благоприятный период.
Именно в это время результативность посадки и посева повышается. Для каждой культуры есть определенные самые лучшие дни для посадочной работы:
- семена огурцов и капусты лучше всего высаживать со 2-5, 13, 17-19, 22-24 февраля;
- петрушку, укроп – 4-5, 8-9, 13-14, 17-19, 22-24 февраля;
- помидоры, перец – 4-5, 13-14, 17-19, 22-24 февраля;
- корнеплоды – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 17-19 февраля;
- многолетние и двухлетние растения – 4-5, 8-9, 13, 14, 17-19 февраля.
Однако не только фазы Луны благоприятно влияют на выращивание урожая, но это зависит и от знака зодиака. Так, одними из плодородных знаков считаются следующие:
- когда Луна пребывает под знаком Скорпиона – 4-5 февраля;
- под знаком Рыб – 13-14 февраля;
- под знаком Тельца – 17-19 февраля;
- под знаком Рака – 22-24 февраля.
Данные периоды подойдут для проведения любых садовых работ:
- замачивание семян цветочных культур и овощей, а также их посев для рассады;
- высаживание луковиц цветов;
- если позволяют погодные условия, то лучше всего провести раннюю весеннюю побелку стволов деревьев, чтобы защитить от активных солнечных лучей;
- посадка в теплице, полив и подкормка корнеплодов;
- очень важно своевременно пикировать рассаду, чтобы не допустить ее перерастания.
В этот период также можно приготовить квашеную капусту и иные заготовки по интересным рецептам.
Неблагоприятный период для посадки
Работать с живыми культурами лучше всего в благоприятные дни, а ухаживать за садом, опрыскивать рассаду, заниматься подготовкой грунта – в неблагоприятные.
К непродуктивным знакам можно отнести:
- Близнецов – 20-21 февраля;
- Стрельца – 6-7 февраля.
В этот период в теплице можно проредить появившиеся всходы и мульчировать зону между рядами. В случае, когда на улице преобладает хорошая погода, можно срезать сухие веточки. Прорыхлить всходы в теплице и внести удобрения. Если цветы и рассада пребывают в закрытом грунте, то их можно опрыскать, чтобы защитить от вредителей.
Источник: rsute