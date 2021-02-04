Мощное землетрясение в Тихом океане напугало жителей Командор

По его данным, эпицентр располагался в 1482 км к юго-востоку от расположенного на острове Пасхи города Анга-Роа, где проживают 3,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Тихом океане к юго-востоку от чилийского острова Пасхи. Об этом сообщил в среду Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 1482 км к юго-востоку от расположенного на острове Пасхи города Анга-Роа, где проживают 3,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

У Командорских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,9.

"В Алеутском муниципальном округе подземные толчки ощущались силой до трех баллов", - сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Информация об угрозе цунами не поступала.