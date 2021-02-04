Что такое Узкая и Широкая масленица? Особенности масленичной недели по дням

8 марта в 2021 году начинается Масленица. Традиционно на Руси Масленая (или Сырная) неделя — это время народных гуляний, которыми в весеннее равноденствие праздновали окончание зимы и приход весны.

У каждого дня масленичной недели есть своё имя и свои обычаи празднования

После принятия христианства на Руси этот народный праздник был совмещён с Сырной седмицей перед Великим постом (в 2021 году он начнётся 15 марта).

АиФ решил напомнить, как Масленицу праздновали на Руси. Мы расскажем об особенностях каждого дня Масленой недели.

Узкая и Широкая Масленица

Масленичная неделя делится на две части — Узкую и Широкую масленицу. В первые три дня — «Узкую масленицу» — крестьяне ещё занимались хозяйственными работами, а с четверга работать запрещалось, начиналась «Широкая Масленица». У каждого дня масленичной недели есть своё имя и свои обычаи празднования.

Что означают дни Масленицы?

В день начала Узкой Масленицы, согласно традиции, обговаривали время и место гуляний и состав гостей. В этот день завершали все приготовления к гуляниям: из соломы мастерили чучело Масленицы, а хозяйки начинали печь блины, первый из которых отдавали малоимущим на помин усопших.

Вторник — заигрыш, день, когда устраивали смотрины невест, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу.

Среда — лакомка, в этот день зять приходил к тёще на блины, которые она сама готовила.

Четверг — разгул предвещал начало Широкой Масленицы. С четверга начинались настоящие празднования и гуляния: катания на санках, лошадях, кулачные бои и главное занятие в этот день — захват снежной крепости.

Пятница — тёщины вечёрки: тёща приходила в гости к зятю. Блины в этот день пекла её дочь. Полагалось не просто пригласить тёщу накануне, а зазывать старательно, уважительно и неутомимо, а утром в пятницу зять присылал за ней нарядных нарочных, передающих его желание угостить тёщу. Тёща приходила в гости с родственниками и подругами. Ещё в четверговый вечер она должна была прислать «оборудование»: таган, сковородки и половник, а тесть — обеспечить «расходный материал»: мешок гречневой (именно гречневой!) муки и масло. Зять должен был показать своё расположение к тёще и её близким..

Суббота — золовкины посиделки (Слово «золовка» происходит от древнего свадебного обряда: при вхождении в дом новобрачной жены брата сестра должна была обвести её вокруг печки и осыпать золой, как бы представляя её домовому как «свою»). В этот день молодая невестка приглашала в гости сестёр мужа, а если она новобрачная — то и одаривала их. При незамужних золовках на посиделки с блинами можно было звать своих незамужних подруг, а при замужних — только тех, кто уже обзавелся семьёй.

Прощёное воскресенье — древнейшая церковная традиция. Её начало положено словами Христа в Евангелии от Матфея: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14-15). Это — неизменное Евангельское чтение в последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день все близкие люди просят друг у друга прощения за все причинённые за год неприятности и обиды, подражая древним инокам Палестины, которые прощались друг с другом перед уходом в пустыню на время Великого поста, зная, что не все из них вернутся в монастырь в Страстную неделю. Отсюда, как мы видим, и произошло Русское «прощаться».

Вечером в Прощёное воскресенье поминали усопших, ходили в баню. В кульминации народного празднования сохранились отголоски древних языческих обычаев: жечь чучело Масленицы, а заодно и старые ненужные вещи и остатки скоромной еды и развеивать прах в поле или над речной водой, как бы сжигая смерть и зиму и очищая дорогу весне, теплу, жизни и плодородию.