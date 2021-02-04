04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Что такое Узкая и Широкая масленица? Особенности масленичной недели по дням

17:50 04.02.2021 Фото: pixabay
0

8 марта в 2021 году начинается Масленица. Традиционно на Руси Масленая (или Сырная) неделя — это время народных гуляний, которыми в весеннее равноденствие праздновали окончание зимы и приход весны.

% name% title
У каждого дня масленичной недели есть своё имя и свои обычаи празднования

После принятия христианства на Руси этот народный праздник был совмещён с Сырной седмицей перед Великим постом (в 2021 году он начнётся 15 марта).

АиФ решил напомнить, как Масленицу праздновали на Руси. Мы расскажем об особенностях каждого дня Масленой недели.

Узкая и Широкая Масленица

Масленичная неделя делится на две части — Узкую и Широкую масленицу. В первые три дня — «Узкую масленицу» — крестьяне ещё занимались хозяйственными работами, а с четверга работать запрещалось, начиналась «Широкая Масленица». У каждого дня масленичной недели есть своё имя и свои обычаи празднования.

Что означают дни Масленицы?

В день начала Узкой Масленицы, согласно традиции, обговаривали время и место гуляний и состав гостей. В этот день завершали все приготовления к гуляниям: из соломы мастерили чучело Масленицы, а хозяйки начинали печь блины, первый из которых отдавали малоимущим на помин усопших.

Вторник — заигрыш, день, когда устраивали смотрины невест, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу.

Среда — лакомка, в этот день зять приходил к тёще на блины, которые она сама готовила.

Четверг — разгул предвещал начало Широкой Масленицы. С четверга начинались настоящие празднования и гуляния: катания на санках, лошадях, кулачные бои и главное занятие в этот день — захват снежной крепости.

Пятница — тёщины вечёрки: тёща приходила в гости к зятю. Блины в этот день пекла её дочь. Полагалось не просто пригласить тёщу накануне, а зазывать старательно, уважительно и неутомимо, а утром в пятницу зять присылал за ней нарядных нарочных, передающих его желание угостить тёщу. Тёща приходила в гости с родственниками и подругами. Ещё в четверговый вечер она должна была прислать «оборудование»: таган, сковородки и половник, а тесть — обеспечить «расходный материал»: мешок гречневой (именно гречневой!) муки и масло. Зять должен был показать своё расположение к тёще и её близким..

Суббота — золовкины посиделки (Слово «золовка» происходит от древнего свадебного обряда: при вхождении в дом новобрачной жены брата сестра должна была обвести её вокруг печки и осыпать золой, как бы представляя её домовому как «свою»). В этот день молодая невестка приглашала в гости сестёр мужа, а если она новобрачная — то и одаривала их. При незамужних золовках на посиделки с блинами можно было звать своих незамужних подруг, а при замужних — только тех, кто уже обзавелся семьёй.

Прощёное воскресенье — древнейшая церковная традиция. Её начало положено словами Христа в Евангелии от Матфея: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14-15). Это — неизменное Евангельское чтение в последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день все близкие люди просят друг у друга прощения за все причинённые за год неприятности и обиды, подражая древним инокам Палестины, которые прощались друг с другом перед уходом в пустыню на время Великого поста, зная, что не все из них вернутся в монастырь в Страстную неделю. Отсюда, как мы видим, и произошло Русское «прощаться».

Вечером в Прощёное воскресенье поминали усопших, ходили в баню. В кульминации народного празднования сохранились отголоски древних языческих обычаев: жечь чучело Масленицы, а заодно и старые ненужные вещи и остатки скоромной еды и развеивать прах в поле или над речной водой, как бы сжигая смерть и зиму и очищая дорогу весне, теплу, жизни и плодородию.

заигрыш золовкины посиделки Масленица народные традиции сырная неделя тещины блины узкая масленица широкая масленица
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы любите масленичные гуляния?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНа ковид-нарушения проверили магазины «Галерея вин», «Мильстрим» и парикмахерскую «Камелия». Нашли ли нарушения?
18:15 04-02-2021
На ковид-нарушения проверили магазины «Галерея вин», «Мильстрим» и парикмахерскую «Камелия». Нашли ли нарушения?
Кремль опроверг заявления о массовых репрессиях в России
18:08 04-02-2021
Кремль опроверг заявления о массовых репрессиях в России
Избил фельдшера пьяный друг пострадавшей при падении девушки в Новосибирске
18:04 04-02-2021
Избил фельдшера пьяный друг пострадавшей при падении девушки в Новосибирске
Начали активно осваивать мужские профессии женщины в Новосибирской области
18:00 04-02-2021
Начали активно осваивать мужские профессии женщины в Новосибирской области
Сбил велосипедиста на обочине пьяный водитель под Бердском. Он получил 7 лет колонии
17:53 04-02-2021
Сбил велосипедиста на обочине пьяный водитель под Бердском. Он получил 7 лет колонии
Разорвали отношения режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова
17:51 04-02-2021
Разорвали отношения режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова
Что такое Узкая и Широкая масленица? Особенности масленичной недели по дням
17:50 04-02-2021
Что такое Узкая и Широкая масленица? Особенности масленичной недели по дням
Женскую сборную по Dota 2 и CS:GO создали в Новосибирске
17:45 04-02-2021
Женскую сборную по Dota 2 и CS:GO создали в Новосибирске
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
17:32 04-02-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Развод с чисткой канализационных труб. Как мошенники наживаются на жителях России
17:30 04-02-2021
Развод с чисткой канализационных труб. Как мошенники наживаются на жителях России