Расправился с начальником и разослал видео знакомым обиженный подчиненный

Житель Невьянска, работавший в Верхнем Дуброво, обвиняется в убийстве своего начальника

Следственным отделом по городу Заречный СК России по Свердловской области ранее неоднократно судимому 24-летнему жителю города Невьянска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Наказание за совершение указанного особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по улице Восточная в посёлке городского типа Верхнее Дуброво, совершил убийство 44-летнего мужчины. Обвиняемый расправился с потерпевшим при помощи колуна и ножа.

В ходе допроса обвиняемый сообщил, что с потерпевшим они работали в одной строительной организации. При этом задержанный трудился разнорабочим, а потерпевший являлся бригадиром. В связи с тем, что их организация выполняла работы в Верхнем Дуброво, они вместе жили в арендованном доме, занимая разные комнаты. На протяжении последнего времени обвиняемый при общении со знакомыми высказывал недовольство тем, что бригадир постоянно предъявляет к нему различные претензии по работе и в быту. Это способствовало развитию между ними личных неприязненных отношений. Непосредственно перед совершением убийства разнорабочий, находясь по месту проживания, пил пиво, а его бригадир водку. После того, как бригадир ушёл в свою комнату, его подчинённый решил совершить убийство. С этой целью обвиняемый вооружился колуном и, зайдя в комнату бригадира, нанёс ему несколько ударов в область головы. Затем разнорабочий взял нож и причинил им удар своему оппоненту в область шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. О произошедшем обвиняемый сообщил хозяину арендованного дома, а тот уже вызвал на место происшествия сотрудников полиции. Молодой человек был задержан. В ближайшее время судом по ходатайству следователя СКР будет решён вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. По делу уже назначены необходимые судебные экспертизы, а также решается вопрос о назначении в отношении обвиняемого психолого-психиатрической судебной экспертизы. Расследование продолжается.

Источник: sverdlovsk.sledcom.ru