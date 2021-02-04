04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Развернул ли девочку на 360 градусов на перекрёстке у ТЦ "Астора" водитель маршрутки №14 в Бердске, ответит начальник ГУ МВД Андрей Кульков

11:38 04.02.2021, Михаил Бедроев Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

До 11 февраля, благодаря записям видеокамер, станет известно, что на самом деле произошло на нерегулируемом пешеходном перекрестке утром, 1 февраля.

% name% title
Инцидент произошёл утром, 1 февраля

Направил запрос на имя начальника ГУ МВД по Новосибирской Андрея Кулькова вчера, 3 февраля, "Курьер. Среда. Бердск". Речь идет об инциденте, произошедшем 1 февраля в районе ТЦ «Астор». Напомним, очевидцы сообщили в редакцию о столкновении маршрутки и несовершеннолетней девочки. До 11 февраля, благодаря записям видеокамер, станет известно, что на самом деле произошло на нерегулируемом пешеходном перекрестке утром, 1 февраля.

Примечательно то, что в это же время на аналогичном месте была сбита несовершеннолетняя девочка автомобилем Subaru Forester. Нерегулируемый пешеходный переход оборудован фиксирующими камерами наблюдения, что в перспективе может внести ясность о сложившейся ситуации.

- Переход от "Астора" по Красной Сибири очень опасный. Если одна машина остановится, пропуская пешехода, то вторая, движущаяся параллельно, может и не остановиться. Несколько раз попадала в эту ситуацию. Светофор нужно ставить, - пишет анонимный читатель "Курьер. Среда. Бердск".

- Это ужасный перекрёсток! Огромный поток транспорта со всех сторон, проходишь через этот перекрёсток, и поджилки трясутся! Нужно ставить светофор! - уверена другая берчданка.

камера видеонаблюдения пешеходный переход
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Опасный переход?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГде сдать анализ на антитела к коронавирусу в Бердске? Полный список медцентров
12:00 04-02-2021
Где сдать анализ на антитела к коронавирусу в Бердске? Полный список медцентров
БердскВыйдут ли на пикет 12 медиков закрытого детского инфекционного отделения ЦГБ Бердска. Пока они ушли на больничный
12:00 04-02-2021
Выйдут ли на пикет 12 медиков закрытого детского инфекционного отделения ЦГБ Бердска. Пока они ушли на больничный
Девушка не может ходить из-за огромной груди 11 размера
11:50 04-02-2021
Девушка не может ходить из-за огромной груди 11 размера
Где сборная России по волейболу будет готовиться к ЧМ-2022, стало известно
11:45 04-02-2021
Где сборная России по волейболу будет готовиться к ЧМ-2022, стало известно
БердскРазвернул ли девочку на 360 градусов на перекрёстке у ТЦ "Астора" водитель маршрутки №14 в Бердске, ответит начальник ГУ МВД Андрей Кульков
11:38 04-02-2021
Развернул ли девочку на 360 градусов на перекрёстке у ТЦ
Юристы создают "космический суд". Зачем?
11:31 04-02-2021
Юристы создают
Задержали за участие в митинге актрису Аглаю Тарасову
11:24 04-02-2021
Задержали за участие в митинге актрису Аглаю Тарасову
Опухоль весом 10 килограммов удалили женщине предпенсионного возраста
11:20 04-02-2021
Опухоль весом 10 килограммов удалили женщине предпенсионного возраста
Когда начнется вторая волна реновации в Москве, стало известно
11:15 04-02-2021
Когда начнется вторая волна реновации в Москве, стало известно
БердскМФЦ Бердск
11:13 04-02-2021
МФЦ Бердск