Развернул ли девочку на 360 градусов на перекрёстке у ТЦ "Астора" водитель маршрутки №14 в Бердске, ответит начальник ГУ МВД Андрей Кульков

До 11 февраля, благодаря записям видеокамер, станет известно, что на самом деле произошло на нерегулируемом пешеходном перекрестке утром, 1 февраля.

Инцидент произошёл утром, 1 февраля

Направил запрос на имя начальника ГУ МВД по Новосибирской Андрея Кулькова вчера, 3 февраля, "Курьер. Среда. Бердск". Речь идет об инциденте, произошедшем 1 февраля в районе ТЦ «Астор». Напомним, очевидцы сообщили в редакцию о столкновении маршрутки и несовершеннолетней девочки. До 11 февраля, благодаря записям видеокамер, станет известно, что на самом деле произошло на нерегулируемом пешеходном перекрестке утром, 1 февраля.

Примечательно то, что в это же время на аналогичном месте была сбита несовершеннолетняя девочка автомобилем Subaru Forester. Нерегулируемый пешеходный переход оборудован фиксирующими камерами наблюдения, что в перспективе может внести ясность о сложившейся ситуации.

- Переход от "Астора" по Красной Сибири очень опасный. Если одна машина остановится, пропуская пешехода, то вторая, движущаяся параллельно, может и не остановиться. Несколько раз попадала в эту ситуацию. Светофор нужно ставить, - пишет анонимный читатель "Курьер. Среда. Бердск".

- Это ужасный перекрёсток! Огромный поток транспорта со всех сторон, проходишь через этот перекрёсток, и поджилки трясутся! Нужно ставить светофор! - уверена другая берчданка.