Бриллиантовую статуэтку "Атланта" вручили гендиректору АО "СИБИАР" Виктору Кушниру

В этом году конкурсу исполняется 18 лет. За эти годы победу в нем одержали более 570 руководителей и коллективов предприятий – лидеров экономики Сибири.

В этом году конкурсу исполняется 18 лет

В ходе торжественной церемонии награждения лауреатов Межрегионального конкурса «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири» бриллиантовую статуэтку Атланта вручили генеральному директору АО «СИБИАР», депутату Законодательного Собрания Новосибирской области Виктору Кушниру.

В этом году конкурсу исполняется 18 лет. За эти годы победу в нем одержали более 570 руководителей и коллективов предприятий – лидеров экономики Сибири. По итогам 2020 года в конкурсе 35 победителей в номинации «Директор года» и 14 – в номинации «Предприятие года». Распределение лауреатов конкурса по отраслям: сельское хозяйство – 11, промышленность – 6, транспорт и логистика – 6, услуги – 5, здравоохранение – 4, строительство и проектирование – 3, рекреационная сфера – 3, образование – 3, лесной комплекс – 3, другие отрасли – 5.

По итогам 2020 года в сфере промышленности бриллиантовая статуэтка Атланта присуждена генеральному директору АО «СИБИАР» Виктору Васильевичу Кушниру.

«Мы работаем для того, чтобы поднимать экономику области, – подчеркнул Виктор Кушнир. – В сегодняшней ситуации, в которой мы находились, это тяжелейшая задача. Несмотря на все трудности наше предприятие по сравнению с прошлым годом выросло больше чем на 5 процентов. Статуэтка конкурса для предприятия действительно не первая, но когда такие награды приносишь в коллектив, то люди радуются, что есть оценка нашего труда и вполне высокая».

Говоря о планах развития предприятия в сфере сельского хозяйства, Виктор Кушнир отметил, что «перспектива у нас одна – развитие. С каждым годом мы прирастаем, работаем с торговыми сетями, предприятиями, двигаемся вперед. На текущий момент мы освоили 22 вида машин, по сельхозтехнике вышли на уровень – 10 машин в январе, 15 машин в феврале. Учитывая то, что мы за полтора года сделали всего 80 машин, то рост будет даже не 20-30 процентов, а 50-100».

Конкурс «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири» постоянно расширяет свою географию. В 2020 году его лауреатами стали не только руководители и предприятия Новосибирской области, но и компании Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Источник: zsnso.ru