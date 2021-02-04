Сроки сдачи ЕГЭ-2021 в российских школах официально назвал министр просвещения Кравцов

Досрочную сдачу экзамена в 2021 году отменили, сообщил глава Минпросвещения. Но сохранили дополнительное время. Какие предметы сдавать обязательно и когда писать сочинение?

Сергей Кравцов пока не подписал распоряжений с окончательным расписанием ЕГЭ-202

Единый государственный экзамен в 2021 году в России должен пройти с 31 мая по 2 июля. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения.

Как будет проходить ЕГЭ в 2021 году

"В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ) должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ - с 12 по 17 июля", - говорится в сообщении.

Для выпускников, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки, будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ. Его сроки будут увязаны с графиком приемной кампании в вузы.

Кравцов также сообщил об отмене досрочного периода проведения ЕГЭ в 2021 году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса.

"Досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный - с 22 марта по 16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля и дополнительный - с 3 по 17 сентября.

Два экзамена

Выпускникам школ в 2021 году, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.

"Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике. Государственный выпускной экзамен - это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте министерства, для тех, кто не поступает в вузы, сдача государственного выпускного экзамена предусмотрена с 24 по 28 мая.

ЕГЭ по математике

"ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году, как и в 2020-м, проводиться не будет", - говорится в сообщении.

Кроме того, выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно будет сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку.

Выпускникам школ в 2020 году не нужно было сдавать ЕГЭ для получения аттестата, соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным в июне.

Дословно

Сергей Кравцов: В правительстве прошло совещание под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой. Я озвучу решения, которые были приняты и будут реализованы в нормативной базе.

Первое. Итоговое сочинение для 11-классников (это допуск к государственной итоговой аттестации) пройдет во второй декаде апреля.

Второе. Досрочная сдача ЕГЭ и ОГЭ отменяется. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ предполагается с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 17 июля - для тех школьников, которые по объективным причинам не смогут сдать в основной период.

Третье. Кто не будет поступать в вуз, сдают Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике - с 24 по 28 мая. Государственный выпускной экзамен - это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ. Это форма контрольной работы, которая проводится в школе. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.

Четвертое. Что касается итоговой аттестации в 9-х классах, то основной период ОГЭ проводится с 24 мая по 28 мая. Дополнительный период - начало сентября. Но сдача экзаменов в 9-х классах обязательна только по русскому языку и по математике. Кроме того, останется один предмет по выбору, который будет проводиться в форме контрольной работы в своей школе.

Пятое. Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах можно проводить в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий: экзамен проходит устно. Даты итогового собеседования - 10 февраля, 10 марта и 17 мая.

Шестое. Что касается выдачи аттестатов о среднем общем образовании с отличием и медали за особые успехи в обучении, они в 2021 году будут выдаваться с учетом результатов Единого государственного экзамена. Напомню, что в 2020 году аттестаты с отличием можно было получить на основе школьных оценок, без ЕГЭ. И мы сразу увидели взрывной рост количества таких аттестатов, где были все пятерки. Поэтому принято решение: если школьник уверен в себе и идет на медаль "За особые успехи в учении", то получает аттестат с отличием с учетом результатов ЕГЭ. Но, как правило, такие выпускники поступают в вуз. Поэтому они и сдают Единый государственный экзамен.

Седьмое. Все санитарно-эпидемиологические меры, обеспечивающие здоровье участников и организаторов ЕГЭ, необходимо будет соблюдать. У нас уже опыт есть: по итогам прошлого года никаких вспышек заболеваний на Едином государственном экзамене не было.

Напомним, что приказов о проведении школьных экзаменов на 4 февраля 2021 года пока не опубликовано. Но до 1 февраля все 11-классники, в том числе выпускники прошлых лет, должны были подать заявление о том, какие предметы они собираются сдавать, сообщал «Курьер. Среда. Бердске». В Бердске заявления принимали в управлении образования (от выпускников прошлых лет). Нынешние ученики писали заявления непосредственно в школах.