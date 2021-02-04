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Предложило вывести геолокацию из-под тайны связи Минцифры

16:00 04.02.2021 Фото: pixabay.com
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Ведомство подготовило проект соответствующих поправок в закон "О связи".

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Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи

Минцифры предложило исключить данные о местоположении мобильного телефона из-под действия нормы о тайне связи, что должно помочь в поиске пропавших людей, сообщил РИА Новости замминистра Олег Иванов.
Ведомство подготовило проект соответствующих поправок в закон "О связи".
Иванов пояснил, что это было сделано по поручению президента доработать законодательство для оперативного поиска пропавших без вести.

По словам замминистра, ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей, для их поиска используют ресурсы федеральные органов, привлекают поисковые общественные организации и операторов связи.

"Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Однако в настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью. А иногда счет идет на часы", — пояснил Иванов.

Он отметил, что поправки не нарушают закон о персональных данных, так как координаты местоположения таковыми не являются.
Законопроект направили на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы, затем его представят на общественное обсуждение.

Источник: РИА Новости

геолокация смартфон тайна связи
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