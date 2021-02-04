Предложило вывести геолокацию из-под тайны связи Минцифры

Минцифры предложило исключить данные о местоположении мобильного телефона из-под действия нормы о тайне связи, что должно помочь в поиске пропавших людей, сообщил РИА Новости замминистра Олег Иванов.
Ведомство подготовило проект соответствующих поправок в закон "О связи".
Иванов пояснил, что это было сделано по поручению президента доработать законодательство для оперативного поиска пропавших без вести.
"Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Однако в настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью. А иногда счет идет на часы", — пояснил Иванов.
Он отметил, что поправки не нарушают закон о персональных данных, так как координаты местоположения таковыми не являются.
Законопроект направили на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы, затем его представят на общественное обсуждение.
Источник: РИА Новости