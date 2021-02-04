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Почему не принимает платеж за воду в КБУ, ответил директор Олег Новичонок

12:27 04.02.2021, Михаил Бедроев Фото: Курьер. Среда. Бердск
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"По этому номеру, по которому говорят - звоните и узнавайте, не дозвониться, никто не берет трубку!- обратился в редакцию Сергей.

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Директор МУП "КБУ" прокомментировал вопрос бердчанина

- Может быть кто-то знает, что случилось с водоканалом? Там не принимают платёж за воду! По этому номеру, по которому говорят - звоните и узнавайте, не дозвониться, никто не берет трубку!- обратился в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 4 февраля, житель Бердска Сергей.

"Курьер. Среда. Бердск" связался с директором КБУ Бердска, чтобы он прокомментировал ситуацию:

- Оплата дистанционным способом осуществляется через мобильное приложение «Платосфера», систему «Город», «Сбербанк онлайн» в личном кабинете начиная с 2019 года. Никогда никто не звонил и не оплачивал, такого нет. Прямой звонок можно сделать, что бы узнать остаток долга. Сложности с дозвоном есть. Звонить можно, что бы уточнить определенную информацию, так же есть интернет приемная, откуда можно отправить сообщение и связаться, - прокомментировал Олег Новичонок.

Жители "Курьер. Среда. Бердск" отреагировали на сообщение бердчанина.

- Установка автоответчика позволяет, видимо, работникам отдыхать. Ожидание соединения составляет до 8 минут с пожеланием "терпения". Но его не хватает. Повторно - сбросили через 6 мин. Так и не дозвонилась. Кто знает - подскажите телефон директора - хочется ему позвонить и пожелать терпения. Попала на "прием" только через другой отдел, - написала Наталья Герасимова.

- Можно бесконечно слушать музыку из компьютерной игры Марио. Благодарят за терпения, лучше бы балы начисляли, посидел 2 часа с трубкой. По итогу это просто не работает, - пишет Иван.

- Оплатил долг через официальное приложение, а всё равно остался должен. В приложении всё было по нолям (пеня и начисления), но на следующие сутки мне опять через приложение выставляют счёт с задолженностью! Полный беспредел в этом КБУ!- уверен Алексей.

- Норм предприятие, как и везде, ничего нового и необычного, со своей прямой обязанностью справляются и отлично, - считает Костя Лунников.
-Минус за отсутствие парковки, но в нерабочую среду как-то получили справку о закрытии л/с, спасибо им, - поблагодарила Альбина.

Кроме того, КБУ на личном сайте уведомил, что с 30 сентября 2020 года временно приостановлен прием абонентов в офисе МУП "КБУ". Для населения открыт прием заявлений через интернет-приемную. Что бы оставить заявление или задать вопрос достаточно перейти на вкладку «Интернет-приемная», заполнить контактные данные, кратко описать суть вопроса, при необходимости прикрепить документы. Заявление оперативно поступает в абонентский отдел и будет рассмотрено в сжатые сроки, ответ придет абоненту по указанным контактным данным

вода директор КБУ личный прием платеж
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От редакции

Вам нравится работа КБУ?

Аноним, 04 февраля 2021 12:36
какая фамилия у директора КБУ в свете последних событий
У

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