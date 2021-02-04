Какие дворы благоустроят в 2021 году в Бердске. Смотрите список

Члены общественной комиссии по вопросу реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили план благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска в 2021 году, благоустройство общественной территории Городского парка культуры и отдыха города Бердска, утвердили график заседаний общественной комиссии на 2021 год, а также внесли изменения в перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2024 году. Из перечня дворовых территорий была исключена ул. Лунная, 8 и добавлена ул. К. Маркса, 66.
По итогам доклада о благоустройстве территории Городского парка культуры и отдыха Глава города Бердска Евгений Шестернин поручил провести рабочую встречу по выбору проекта детской площадки Городского парка культуры и отдыха в администрации города Бердска с участием членов общественной комиссии по вопросу реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В связи с тем, что Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области направило средства на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Бердске в уменьшенном объеме, члены комиссии обсудили возможное уменьшение сметной стоимости за счет уменьшения объема работ по благоустройству. Было принято решение обратиться в Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области для сокращения количества дворовых территорий, чтобы благоустройство прошло в полном объеме. Кроме того, было принято решение обратиться к координаторам партийных проектов «Единая Россия», чтобы избежать сокращения финансирования. Члены комиссии сошлись на мнении, что в любом случае благоустройство территорий должно быть прежде всего качественным, создавать доступную и комфортную среду, а не частичным.
На следующем заседании члены комиссии по вопросу реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» рассмотрят ответы на обращения в Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области и к координаторам партийных проектов. Члены комиссии примут все меры, чтобы благоустройство прошло в полном объеме и без сокращения дворовых территорий.
Напомним, что 18 августа 2020 года администрация города Бердска представила в Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области заявку на получение субсидии по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 2021 год:
ул. Микрорайон, 3, 38, 48, 70;
ул. Микрорайон "Северный", 5;
ул. Красная Сибирь,95;
ул. Кирова, 30;
ул. Комсомольская, 17.
Источник: berdsk.nso.ru