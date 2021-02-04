04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска

Какие дворы благоустроят в 2021 году в Бердске. Смотрите список

13:00 04.02.2021 Фото: berdsk.nso.ru
1

Члены комиссии обсудили возможное уменьшение сметной стоимости за счет уменьшения объема работ по благоустройству.

% name% title
18 августа 2020 года администрация города Бердска представила в Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области заявку на получение субсидии по благоустройству дворовых территорий

Члены общественной комиссии по вопросу реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили план благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска в 2021 году, благоустройство общественной территории Городского парка культуры и отдыха города Бердска, утвердили график заседаний общественной комиссии на 2021 год, а также внесли изменения в перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2024 году. Из перечня дворовых территорий была исключена ул. Лунная, 8 и добавлена ул. К. Маркса, 66.

По итогам доклада о благоустройстве территории Городского парка культуры и отдыха Глава города Бердска Евгений Шестернин поручил провести рабочую встречу по выбору проекта детской площадки Городского парка культуры и отдыха в администрации города Бердска с участием членов общественной комиссии по вопросу реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В связи с тем, что Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области направило средства на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Бердске в уменьшенном объеме, члены комиссии обсудили возможное уменьшение сметной стоимости за счет уменьшения объема работ по благоустройству. Было принято решение обратиться в Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области для сокращения количества дворовых территорий, чтобы благоустройство прошло в полном объеме. Кроме того, было принято решение обратиться к координаторам партийных проектов «Единая Россия», чтобы избежать сокращения финансирования. Члены комиссии сошлись на мнении, что в любом случае благоустройство территорий должно быть прежде всего качественным, создавать доступную и комфортную среду, а не частичным.

На следующем заседании члены комиссии по вопросу реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» рассмотрят ответы на обращения в Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области и к координаторам партийных проектов. Члены комиссии примут все меры, чтобы благоустройство прошло в полном объеме и без сокращения дворовых территорий.

Напомним, что 18 августа 2020 года администрация города Бердска представила в Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области заявку на получение субсидии по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 2021 год:

ул. Микрорайон, 3, 38, 48, 70;

ул. Микрорайон "Северный", 5;

ул. Красная Сибирь,95;

ул. Кирова, 30;

ул. Комсомольская, 17.

Источник: berdsk.nso.ru

благоустройство совещание
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Благоустроят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Восхитился вакциной от коронавируса «Спутник V» лауреат Нобелевской премии Питер Доэрти
13:30 04-02-2021
Восхитился вакциной от коронавируса «Спутник V» лауреат Нобелевской премии Питер Доэрти
БердскГрозит штраф до 4 000 рублей из-за заваленных снегом козырьков крыш жителям высоток в Бердске
13:21 04-02-2021
Грозит штраф до 4 000 рублей из-за заваленных снегом козырьков крыш жителям высоток в Бердске
Когда день компьютерщика в феврале 2021? Традиции и обычаи праздника
13:20 04-02-2021
Когда день компьютерщика в феврале 2021? Традиции и обычаи праздника
Попросил легализовать гостевые дома Ростуризм
13:15 04-02-2021
Попросил легализовать гостевые дома Ростуризм
Траур по четырем жертвам пожара объявлен 5 февраля в Красноярском крае
13:10 04-02-2021
Траур по четырем жертвам пожара объявлен 5 февраля в Красноярском крае
БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
13:06 04-02-2021
БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
БердскКакие дворы благоустроят в 2021 году в Бердске. Смотрите список
13:00 04-02-2021
Какие дворы благоустроят в 2021 году в Бердске. Смотрите список
Сроки сдачи ЕГЭ-2021 в российских школах официально назвал министр просвещения Кравцов
12:57 04-02-2021
Сроки сдачи ЕГЭ-2021 в российских школах официально назвал министр просвещения Кравцов
Письмо 11-летней девочки из 1969 года со сбывшимися предсказаниями случайно нашел мужчина
12:54 04-02-2021
Письмо 11-летней девочки из 1969 года со сбывшимися предсказаниями случайно нашел мужчина
БердскКак пионеров гоняют покупать бумагу для поликлиники №1 больных пенсионеров и детей медики в ЦГБ Бердска. Не на чем печатать направления на анализы
12:52 04-02-2021
Как пионеров гоняют покупать бумагу для поликлиники №1 больных пенсионеров и детей медики в ЦГБ Бердска. Не на чем печатать направления на анализы