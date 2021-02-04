Какие дворы благоустроят в 2021 году в Бердске. Смотрите список

18 августа 2020 года администрация города Бердска представила в Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области заявку на получение субсидии по благоустройству дворовых территорий

Члены общественной комиссии по вопросу реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили план благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска в 2021 году, благоустройство общественной территории Городского парка культуры и отдыха города Бердска, утвердили график заседаний общественной комиссии на 2021 год, а также внесли изменения в перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2024 году. Из перечня дворовых территорий была исключена ул. Лунная, 8 и добавлена ул. К. Маркса, 66.

По итогам доклада о благоустройстве территории Городского парка культуры и отдыха Глава города Бердска Евгений Шестернин поручил провести рабочую встречу по выбору проекта детской площадки Городского парка культуры и отдыха в администрации города Бердска с участием членов общественной комиссии по вопросу реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В связи с тем, что Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области направило средства на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Бердске в уменьшенном объеме, члены комиссии обсудили возможное уменьшение сметной стоимости за счет уменьшения объема работ по благоустройству. Было принято решение обратиться в Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области для сокращения количества дворовых территорий, чтобы благоустройство прошло в полном объеме. Кроме того, было принято решение обратиться к координаторам партийных проектов «Единая Россия», чтобы избежать сокращения финансирования. Члены комиссии сошлись на мнении, что в любом случае благоустройство территорий должно быть прежде всего качественным, создавать доступную и комфортную среду, а не частичным.

На следующем заседании члены комиссии по вопросу реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» рассмотрят ответы на обращения в Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области и к координаторам партийных проектов. Члены комиссии примут все меры, чтобы благоустройство прошло в полном объеме и без сокращения дворовых территорий.

Напомним, что 18 августа 2020 года администрация города Бердска представила в Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области заявку на получение субсидии по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 2021 год:

ул. Микрорайон, 3, 38, 48, 70;

ул. Микрорайон "Северный", 5;

ул. Красная Сибирь,95;

ул. Кирова, 30;

ул. Комсомольская, 17.

Источник: berdsk.nso.ru