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Грозит штраф до 4 000 рублей из-за заваленных снегом козырьков крыш жителям высоток в Бердске

13:21 04.02.2021, Алина Бурова Фото: pixabay
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Как утверждает начальник АТИ Дятлов, несвоевременное удаление снега с козырьков балконов попадает под действие статьи 8.22 по закону об административных правонарушениях.

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Граждане из-за неочищенного снега могут попасть под административную статью

Как рассказал на оперативном штабе со СМИ "Курьер. Среда. Бердск" руководитель бердского АТИ Павел Дятлов, жители многоквартирных домов обязаны удалить снег с остекленений, а также с козырьков крыш дома.

- Работа по чистке крыш у нас идет достаточно активно. Хочу напомнить гражданам, кто имеет квартиры на верхних этажах, которые оборудованы козырьками, либо имеют остекленения у своей крыши. Обязанность удалить снег на данных козырьках введена собственникам данных балконов. Жителям необходимо самим принимать меры к очистке козырьков, балконов от снега, либо нужно согласовывать свои действия с управляющей компанией, чтобы во время очистки крыш УК производила еще и очистку верхних козырьков. В противном случае УК имеет полное право провести определенные мероприятия по оповещению собственника, а затем если уведомление от данной управляющей компании не будет выполнено, передать материал на рассмотрение в АТИ. После чего на владельцев данных квартир АТИ вправе составить материал и направить его на рассмотрение к административной комиссии. Таким образом, несвоевременное удаление снега с козырьков балконов попадает под действие статьи 8.22 по закону Новосибирской области об административных правонарушениях. Соответственно мера наказания по данной статье от предупреждения до штрафа 2-4 тысяч рублей. Поэтому всем жителям я рекомендую обратить на эти вопросы внимание, чтобы не попасть в зону видимости АТИ,- сообщил Павел Дятлов сегодня, 4 февраля.

Справка

Статья 8.22. Нарушение иных требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в области благоустройства.

Нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в области благоустройства, за исключением случаев, предусмотренных настоящей главой, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей

очистка снега снег с козырьков крыш Павел Дятлов АТИ
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