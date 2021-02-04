Как пионеров гоняют покупать бумагу для поликлиники №1 больных пенсионеров и детей медики в ЦГБ Бердска. Не на чем печатать направления на анализы

В поликлинике №1 ЦГБ Бердска врач не может выписать направление на анализы, поскольку нет бумаги. Участковый терапевт Любовь Рычкова сказала Марии, что она должна пойти в магазин, купить бумагу, принести в поликлинику, тогда она выпишет направление.

Пенсионеры вынуждены покупать бумагу

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» позвонила Александра и сообщила, что в поликлинике №1 ЦГБ Бердска врач не может выписать направление на анализы, поскольку нет бумаги. Участковый терапевт Любовь Рычкова сказала Марии, что она должна пойти в магазин, купить бумагу, принести в поликлинику, тогда она выпишет направление.

«Курьер. Среда. Бердск» решил на месте разобраться, как обстоят дела сегодня, 4 февраля.

В регистратуре поликлиники на вопрос корреспондента о бумаге, девушка, работник регистратуры, помахала половинкой листа формата А4, и сказала:



- Да, вот что нам принесут, на том и печатаем. В стране кризис.

На втором этаже поликлиники ведут прием терапевты. Возле одного кабинета небольшая очередь, в основном пенсионеры. На вопрос об отсутствии бумаги в кабинете врача, все дружно подтвердили.

- Мне выписать направление на комиссию, на анализы, сказали - приноси бумагу, потому что нет бумаги в поликлинике. Я говорю, что ж сразу не сказали, вот съездила домой, купила, привезла листы, мне печатают, - рассказала женщина. Пожилому человеку, тем более больному, не просто дался этот поход за бумагой.

- Тут еле до больницы доходим, нас как пионеров гоняют за бумагой, - поддержала соседку по очереди женщина.

«Курьер. Среда. Бердск» попросил прокомментировать перебои с бумагой у заведующего поликлиники Сергея Крапивникова.

- Я был неделю на больничном, сегодня только вышел, было всё хорошо с бумагой. Сейчас разберёмся обязательно, всё решим, конечно, - сказал Сергей Валерьевич.