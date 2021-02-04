04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

Индексация пенсий работающих пенсионеров 2021: Что решил Путин о пенсиях россиян 4 февраля?

12:24 04.02.2021 Фото: pixabay
2

В 2021 году индексация пенсионерам запланирована на уровне выше инфляции и составит 4-4,1%. Индексация неработающим пенсионерам уже проведена на 6,3%. По данным Пенсионного фонда, в среднем пенсия неработающих пенсионеров в январе 2021 года выросла на 1 039 рублей и сейчас она составляет порядка 16 500 рублей. В то же время средняя пенсия работающих — примерно 14 500 рублей.

% name% title
Работающие пенсионеры ждут надбавки к пенсии
Сюжет: Пенсионная реформа
% name% title

Индексация пенсий работающих пенсионеров 2021: Что решил Путин о пенсиях россиян 4 февраля?Индексация пенсий работающим пенсионерам: Что и когда решит Путин о повышении выплат. Документы передали 1 февраляЕщё 220 новостей

Замерли в ожидании работающие пенсионеры России. Все потому, что 1 февраля министерство труда направило предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров в аппарат правительства России.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", законопроект о возобновлении индексации пенсий тем, кто продолжает трудиться после ухода на заслуженный отдых, внесли в Госдуму 22 января. Инициаторами повышения пенсий работающим стала «Справедливая Россия». Партия предлагает три варианта индексации: отдать пенсионерам накопившиеся с 2016 года долги (с этого времени ежегодная индексация работающим пенсионерам заморожена), уравнять работающих с неработающими и начать индексировать пенсии ущемленным в этом со следующего периода — с 2022 года.

Ранее в Минтруде заявили, что прорабатывают варианты восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам по поручению президента РФ Владимира Путина.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова отметила, что вариантов может быть несколько — например, поэтапная индексация, в зависимости от уровня заработной платы, категории работников, возраста.

Стоит отметить, что в 2021 году индексация пенсионерам запланирована на уровне выше инфляции и составит 4-4,1%. Индексация неработающим пенсионерам уже проведена на 6,3%. По данным Пенсионного фонда, в среднем пенсия неработающих пенсионеров в январе 2021 года выросла на 1 039 рублей и сейчас она составляет порядка 16 500 рублей. В то же время средняя пенсия работающих — примерно 14 500 рублей.

На сегодняшний день, 4 февраля, Владимир Путин не сделал никаких заявлений по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам.

- Работающих пенсионеров достаточно много - 9,5 млн человек, - говорит первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. - С точки зрения простоты администрирования любого решения желательно, чтобы все было, что называется, единообразным для всех категорий. Но это не всегда является справедливым. Люди очень чувствительно относятся к этим вопросам. Многие работающие пенсионеры получают высокие зарплаты. А у других неработающих страховые пенсии по старости на уровне прожиточного минимума. Если ему будут предоставлены на выбор варианты, конечно, глава государства будет исходить из многовекторных вещей, - считает Рязанский.

При этом сенатор отмечает, что окончательное решение будет за президентом. По его словам, Госдума до конца работы нынешнего созыва должна принять решение по индексации, чтобы ее можно было провести уже начиная с 2022 года.

индексация пенсий предложения пути работающие пенсионеры
Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вернут пенсионерам индексацию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Восхитился вакциной от коронавируса «Спутник V» лауреат Нобелевской премии Питер Доэрти
13:30 04-02-2021
Восхитился вакциной от коронавируса «Спутник V» лауреат Нобелевской премии Питер Доэрти
БердскГрозит штраф до 4 000 рублей из-за заваленных снегом козырьков крыш жителям высоток в Бердске
13:21 04-02-2021
Грозит штраф до 4 000 рублей из-за заваленных снегом козырьков крыш жителям высоток в Бердске
Когда день компьютерщика в феврале 2021? Традиции и обычаи праздника
13:20 04-02-2021
Когда день компьютерщика в феврале 2021? Традиции и обычаи праздника
Попросил легализовать гостевые дома Ростуризм
13:15 04-02-2021
Попросил легализовать гостевые дома Ростуризм
Траур по четырем жертвам пожара объявлен 5 февраля в Красноярском крае
13:10 04-02-2021
Траур по четырем жертвам пожара объявлен 5 февраля в Красноярском крае
БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
13:06 04-02-2021
БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
БердскКакие дворы благоустроят в 2021 году в Бердске. Смотрите список
13:00 04-02-2021
Какие дворы благоустроят в 2021 году в Бердске. Смотрите список
Сроки сдачи ЕГЭ-2021 в российских школах официально назвал министр просвещения Кравцов
12:57 04-02-2021
Сроки сдачи ЕГЭ-2021 в российских школах официально назвал министр просвещения Кравцов
Письмо 11-летней девочки из 1969 года со сбывшимися предсказаниями случайно нашел мужчина
12:54 04-02-2021
Письмо 11-летней девочки из 1969 года со сбывшимися предсказаниями случайно нашел мужчина
БердскКак пионеров гоняют покупать бумагу для поликлиники №1 больных пенсионеров и детей медики в ЦГБ Бердска. Не на чем печатать направления на анализы
12:52 04-02-2021
Как пионеров гоняют покупать бумагу для поликлиники №1 больных пенсионеров и детей медики в ЦГБ Бердска. Не на чем печатать направления на анализы