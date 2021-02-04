Индексация пенсий работающих пенсионеров 2021: Что решил Путин о пенсиях россиян 4 февраля?

В 2021 году индексация пенсионерам запланирована на уровне выше инфляции и составит 4-4,1%. Индексация неработающим пенсионерам уже проведена на 6,3%. По данным Пенсионного фонда, в среднем пенсия неработающих пенсионеров в январе 2021 года выросла на 1 039 рублей и сейчас она составляет порядка 16 500 рублей. В то же время средняя пенсия работающих — примерно 14 500 рублей.

Работающие пенсионеры ждут надбавки к пенсии

Замерли в ожидании работающие пенсионеры России. Все потому, что 1 февраля министерство труда направило предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров в аппарат правительства России.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", законопроект о возобновлении индексации пенсий тем, кто продолжает трудиться после ухода на заслуженный отдых, внесли в Госдуму 22 января. Инициаторами повышения пенсий работающим стала «Справедливая Россия». Партия предлагает три варианта индексации: отдать пенсионерам накопившиеся с 2016 года долги (с этого времени ежегодная индексация работающим пенсионерам заморожена), уравнять работающих с неработающими и начать индексировать пенсии ущемленным в этом со следующего периода — с 2022 года.

Ранее в Минтруде заявили, что прорабатывают варианты восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам по поручению президента РФ Владимира Путина.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова отметила, что вариантов может быть несколько — например, поэтапная индексация, в зависимости от уровня заработной платы, категории работников, возраста.

Стоит отметить, что в 2021 году индексация пенсионерам запланирована на уровне выше инфляции и составит 4-4,1%. Индексация неработающим пенсионерам уже проведена на 6,3%. По данным Пенсионного фонда, в среднем пенсия неработающих пенсионеров в январе 2021 года выросла на 1 039 рублей и сейчас она составляет порядка 16 500 рублей. В то же время средняя пенсия работающих — примерно 14 500 рублей.

На сегодняшний день, 4 февраля, Владимир Путин не сделал никаких заявлений по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам.

- Работающих пенсионеров достаточно много - 9,5 млн человек, - говорит первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. - С точки зрения простоты администрирования любого решения желательно, чтобы все было, что называется, единообразным для всех категорий. Но это не всегда является справедливым. Люди очень чувствительно относятся к этим вопросам. Многие работающие пенсионеры получают высокие зарплаты. А у других неработающих страховые пенсии по старости на уровне прожиточного минимума. Если ему будут предоставлены на выбор варианты, конечно, глава государства будет исходить из многовекторных вещей, - считает Рязанский.

При этом сенатор отмечает, что окончательное решение будет за президентом. По его словам, Госдума до конца работы нынешнего созыва должна принять решение по индексации, чтобы ее можно было провести уже начиная с 2022 года.