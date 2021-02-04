Возглавил Центр креативных индустрий шоумен Виктор Буланкин в Новосибирске

Виктор Буланкин (справа)

Новосибирский шоумен Виктор Буланкин назначен на должность директора Центра креативных индустрий. Он займется поиском партнеров и «повышением компетенции» структуры.

Буланкин вступил в должность директора Центра креативных индустрий и был представлен коллективу 4 февраля. Приказ о назначении подписан и.о. министра культуры Новосибирской области Юрием Зимняковым.

«Учитывая медийный, управленческий и творческий опыт Виктора Буланкина, мы ставим задачу развития учреждения как центра ключевых событий креативной жизни региона, экспертно-аналитической, коммуникационной, дискуссионной, экспозиционной площадки, а также пространства для поиска партнеров и повышения компетенции», - отметил и.о. министра.



Виктор Буланкин в 2013—2014 годах был замом министра культуры региона Василия Кузина, с которым пытался соперничать за пост ректора театрального института, однако его не допустили к участию в выборах. Осенью 2013 года губернатор Василий Юрченко отправив Ярославцеву в отставку, «вспомнил историю с театральным институтом» и решил назначить Кузина и Буланкина одновременно.

Буланкин (окончил Новосибирское театральное училище и философский факультет Уральского государственного университета) в разное время руководил «Авторадио-Томск», Energy-Новосибирск, издавал журнал о бизнесе «Chief time», возглавлял региональный центр ТАСС, был ведущим телепередачи «Дом культуры» на 49 канале.

«У меня статус человека, который может взять микрофон в руки и провести любое мероприятие: от локального дня рождения до крупного корпоратива. Что угодно, — говорил он о себе в интервью „Новосибирским новостям“. — Не ищу для себя загруженности. В большей степени ищу гармонии внутри себя. Мы же животные общественные. Если кто-то будет вам говорить: „Я не люблю появляться в свете, мне этого не надо“. Не верьте, наплюйте в глаза! Каждый стремится иметь оценку своей значимости и роли в обществе. Оно как компас: помнят тебя, здороваются, значит, ты еще в тренде».

Источник: tayga.info