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"Его никогда не освободят": Навального с Христом сравнила пенсионерка из Бердска

12:35 04.02.2021, Михаил Бедроев Фото: пресс-служба суда Москвы
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"Я целый день плакала, когда увидела, что Навального посадили. У него по лицу видно, что человек больной, у него лицо серо-зеленное из-за отравления", - огорчена бердчанка.

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Алексей Навальный в суде

Московский суд заменил условное наказание на реальное известному блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному 2 февраля по делу "Ив Роше". Он будет этапирован после вступления решения суда в силу в одну из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах. Не исключено, что Навальный может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве. Ближайшие 2 года и 8 месяцев он проведет в колонии общего режима. Напомним, в декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении.

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась пенсионерка из Бердска Наталья Смолянская, которая рассказала о своем отношении к Навальному:

- Я целый день плакала, когда увидела, что Навального опять посадили. У него по лицу видно, что человек больной, у него лицо серо-зеленное из-за отравления. Я поражаюсь такой медицине. Человек такой упертый, знал заранее, что его посадят. Его осудили, как Иисуса Христа.

Наталья Петровна считает, что Навального никогда не выпустят на свободу. Так же пенсионерка отмечает, что городу нужны геронтологи, потому что многим пенсионерам не хватает сил самостоятельно справляться с ежедневными делами и им нужен обязательный профессиональный уход.

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