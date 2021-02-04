"Повел себя не по-мужски": раскритиковал подравшегося с бойцами ОМОН уроженца Чечни Кадыров

Руководитель региона подчеркнул, что в Чеченской Республике никто не поддерживает Навального.

Глава Чеченской Республики считает, что человек, отстаивающий свои убеждения, не должен прятаться, после совершения им противоправных действий, а должен отвечать за них.

Рамзан Кадыров обратил внимание и на резонанс вокруг Саид-Мухаммада Джумаева, в «раздувании» которого приняли участие многие СМИ, в том числе и государственные. «Средства массовой информации в заголовках намеренно указывали национальность Джумаева, что не допустимо», - считает Глава ЧР.

Руководитель региона подчеркнул, что в Чеченской Республике никто не поддерживает Навального. Ни один уважающий себя чеченец не пойдет за человеком, открыто поддерживающим чуждые, абсолютно не приемлемые для нашего общества ценности. Напомнил Глава ЧР и об античеченской позиции Алексея Навального, которую опальный оппозиционер, на заре своей карьеры, открыто выражал в своих выступлениях.

Саид-Мухаммад Джумаев своими действиями навредил чеченскому народу, считает Рамзан Кадыров. «Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», - заключил Глава ЧР.

Источник: grozny-tv