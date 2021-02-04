04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

"Повел себя не по-мужски": раскритиковал подравшегося с бойцами ОМОН уроженца Чечни Кадыров

14:30 04.02.2021 Фото: vk.com/ramzan
0

Руководитель региона подчеркнул, что в Чеченской Республике никто не поддерживает Навального.

% name% title
Руководитель региона подчеркнул, что в Чеченской Республике никто не поддерживает Навального.

Глава Чеченской Республики считает, что человек, отстаивающий свои убеждения, не должен прятаться, после совершения им противоправных действий, а должен отвечать за них.
Рамзан Кадыров обратил внимание и на резонанс вокруг Саид-Мухаммада Джумаева, в «раздувании» которого приняли участие многие СМИ, в том числе и государственные. «Средства массовой информации в заголовках намеренно указывали национальность Джумаева, что не допустимо», - считает Глава ЧР.

Руководитель региона подчеркнул, что в Чеченской Республике никто не поддерживает Навального. Ни один уважающий себя чеченец не пойдет за человеком, открыто поддерживающим чуждые, абсолютно не приемлемые для нашего общества ценности. Напомнил Глава ЧР и об античеченской позиции Алексея Навального, которую опальный оппозиционер, на заре своей карьеры, открыто выражал в своих выступлениях.

Саид-Мухаммад Джумаев своими действиями навредил чеченскому народу, считает Рамзан Кадыров. «Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», - заключил Глава ЧР.

Источник: grozny-tv

митинги пропаганда протесты силовое подавление чеченец Рамзан Кадыров Саид-Мухаммад Джумаев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВодителя Николая Фёдорова и замдиректора УК Алексея Гракова просят наградить званием почетного работника УЖКХ в Бердске
15:13 04-02-2021
Водителя Николая Фёдорова и замдиректора УК Алексея Гракова просят наградить званием почетного работника УЖКХ в Бердске
Байкал лихорадит: Очередное землетрясение произошло в Иркутской области
15:08 04-02-2021
Байкал лихорадит: Очередное землетрясение произошло в Иркутской области
Деньги с налогов для богатых направят на лечение тяжелобольных детей в России. Кого обеспечат лекарствами?
15:00 04-02-2021
Деньги с налогов для богатых направят на лечение тяжелобольных детей в России. Кого обеспечат лекарствами?
Предъявил обвинение экс-губернатору Сергею Фургалу СК
15:00 04-02-2021
Предъявил обвинение экс-губернатору Сергею Фургалу СК
Устный экзамен по русскому языку 10 февраля 2021 года в 9 классах: подробности проведения
14:50 04-02-2021
Устный экзамен по русскому языку 10 февраля 2021 года в 9 классах: подробности проведения
Бриллиантовую статуэтку "Атланта" вручили гендиректору АО "СИБИАР" Виктору Кушниру
14:45 04-02-2021
Бриллиантовую статуэтку
Прокомментировал решение суда по Навальному Познер 1
14:41 04-02-2021
Прокомментировал решение суда по Навальному Познер
"Повел себя не по-мужски": раскритиковал подравшегося с бойцами ОМОН уроженца Чечни Кадыров
14:30 04-02-2021
БердскКак изменился стадион "Авангард" с начала реконструкции за 250 млн рублей в Бердске в 2021 году. Смотрите фото
14:27 04-02-2021
Как изменился стадион
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
14:22 04-02-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»