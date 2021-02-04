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Расскажут на горячей линии все о новых СанПин для школ Новосибирской области

14:00 04.02.2021 Фото: pixabay
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В аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области поступают обращения родителей школьников по вопросу применения данных правил в образовательных учреждениях.

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В аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области поступают обращения родителей школьников по вопросу применения данных правил в образовательных учреждениях.

С 1 января 2021 года в России действуют новые санитарно-эпидемиологические требования к организации деятельности школ.

В аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области поступают обращения родителей школьников по вопросу применения данных правил в образовательных учреждениях. Например, использование мобильных устройств в школе, продолжительность больших перемен, допустимое время работы школьника с компьютером.

На эти и другие вопросы новосибирцы получат ответы в ходе горячей линии, организованной Уполномоченным по правам ребёнка в Новосибирской области, в которой примут участие представители министерства образования Новосибирской области, департамента образования мэрии Новосибирска и Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора.

Горячая линия пройдёт 5 февраля с 14:00 до 16:00 в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка Новосибирской области. Текстовая трансляция будет вестись на сайте nskdeti.nso.ru.

Приглашаем новосибирцев и жителей Новосибирской области присылать свои вопросы для горячей линии по новым санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации деятельности школ c 20:00 1 февраля 2021 года и до 12:00 5 февраля 2021 года на почту lem@nso.ru или с помощью sms на номер +7-964-095-81-39.

горячая линия санпин требования школа
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