Когда разблокируют социальные транспортные карты москвича: Вернут ли потраченные деньги на проезд гражданам 65 + в Москве, стало известно

Также стало понятно, в каком случае и в течение какого времени социальные карты разблокируют пенсионерам.

Пенсионеры Москвы устали ездить за свой счет по городу

Заблокированы социальные транспортные карты пенсионерам 65+ в Москве. Такое решение принял мэр Сергей Собянин еще 9 октября 2020 года. Спустя 2 месяца - декабре 2020 года - Сергей Собянин заявил, что пенсионерам, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, разблокируют социальные карты.

Первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Гамид Булатов ответил "Курьер. Среда. Бердск" на запрос о том, когда и при каком условии граждане Москвы 65+ получат свои социальные транспортные карты назад.

Для создания условий по обеспечению льготников необходимой медицинской помощью или для прохождения плановых процедур лечения - курсы диализа, химиотерапии и другие виды лечения по неотложным показаниям, при наличии у гражданина льготной категории записи к врачу через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему ЕМИАС, MOC.РУ или терминал записи в поликлинике, предусмотрены процедуры по разблокировке социальных карт граждан.

Социальная карта разблокируется для проезда в течение всего дня, запланированного для посещения врача, при условии, что запись осуществлена не менее чем за два дня до даты посещения врача. Разблокировка социальных карт льготников, посещающих медицинские организации, осуществляется перевозчиками в ежедневном режиме.

Учитывая это, указом Мэра Москвы от 29.12.2020 № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» предусмотрено возобновление возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт при условии вакцинации против коронавирусной инфекции, но через 14 календарных дней после второй прививки. При этом указ не устанавливает нормы об обязательности вакцинации.

Вместе с тем отмечается, что в Российской Федерации в полной мере защищены интересы лиц, принявших решение отказаться от вакцинации. В соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане имеют право на отказ от профилактических прививок, в том числе от прививки от коронавирусной инфекции.



Вернут лит деньги за карты?

При этом отмечается, что выпадающие доходы от перевозки пассажиров, имеющих льготы, но пользующихся общественным транспортом бесплатно или по льготной цене, компенсируются перевозчикам — ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен» в рамках субсидии, выделяемой на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда и мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения. Горожан интересует вопрос, вернут ли им деньги, потраченные за это время на проезд? И вот что ответил чиновник из Москвы:

- Несмотря на введение ограничений на передвижение граждан в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, транспортным комплексом не снижался объем транспортной работы перевозчиков, не увеличивались интервалы движения наземного пассажирского транспорта и поездов московского метрополитена для обеспечения социального дистанцирования и комфорта пассажиров.

При значительном снижении общего количества пассажиров, оплачивающих свой проезд, в том числе связанном с переводом не менее 30% работников организаций на дистанционный режим работы, и, как следствие, снижении билетных доходов, стоимость услуг по перевозке пассажиров не только не сократилась, но и возросла за счет сохранения объема транспортной работы перевозчиков и проведения перевозчиками дополнительных противоэпидемических мероприятий, отмечает начальник департамента.

Увеличился и разрыв между себестоимостью перевозки одного пассажира и утвержденными тарифами на проезд, который и покрывается предоставляемыми из бюджета города Москвы субсидиями. С учетом сохранения объема транспортной работы, снижения билетной выручки, роста себестоимости перевозки одного пассажира и проведения противоэпидемических мероприятий экономии бюджетных средств, выделяемых на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда и мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения, вследствие временной блокировки социальных карт льготников не предполагается.

В это время читатели “Курьер. Среда. Бердск» продолжают обсуждать тему и искать пути решения проблемы. Москвичи рассказывают о своей жизни, о трудностях, с которыми сталкиваются из-за блокировки транспортных карт, о своей бедности и бессилии. Рассуждают пожилые люди и о том, что прикрываясь словами о заботе о здоровье пенсионеров, власти города их принуждают «добровольно» поставить недостаточно протестированную вакцину.