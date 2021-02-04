Скончались 10 пациентов от коронавируса за сутки на 4 февраля в Новосибирской области : что оних известно

Всего в Новосибирской области проведено 1 205 536 тестов на коронавирус.

Всего в Новосибирской области проведено 1 205 536 тестов на коронавирус.

По данным оперативного штаба на утро 4 февраля в регионе выявлено 32 786 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 1 845 детей. 30 368 пациентов выздоровели (+213 за сутки).

Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 48 лет, 55 лет, 65 лет, 68 лет, 74 года, 88 лет и женщины в возрасте 50 лет, 82 года, 89 лет, 94 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 260 человек.

В отделениях реанимации – 113 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

6 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом госпитализированы.

Взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 530.

В больницах районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом – 840 пациентов.

Всего в Новосибирской области проведено 1 205 536 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 003 жителя региона, 93 895 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 235 обращений.