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Сколько зараженных коронавирусом за сутки на 4 февраля насчитал оперштаб в Новосибирской области

13:55 04.02.2021 Фото: pixabay
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6 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом госпитализированы.

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6 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом госпитализированы.

По данным оперативного штаба на утро 4 февраля в регионе выявлено 32 786 случаев коронавирусной инфекции (+134 за сутки), в том числе у 1 845 детей. 30 368 пациентов выздоровели (+213 за сутки).

В отделениях реанимации – 113 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

6 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом госпитализированы.

Взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 530.

В больницах районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом – 840 пациентов.

Всего в Новосибирской области проведено 1 205 536 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 003 жителя региона, 93 895 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 235 обращений.

зараженные коронавирус пандемия
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