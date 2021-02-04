Складская техника от надежного поставщика

В противном случае могут возникнуть дополнительные расходы. Выбор спецтехники зависит от многочисленных факторов, включая специфику хранящихся на складе грузов, а также поставленных задач. Применяемые при этом технологии требуют всевозможных ресурсов. Стоит отметить, что складские операции играют роль при формировании себестоимости продукции.

Компания Адванта-М в Сибири является надежным поставщиком складской и строительной техники, грузоподъёмных механизмов, колёс и колёсных опор. В качестве деловых партнёров выступают крупные компании из Китая и Европы. Вся продукция является сертифицированной, проходит многоэтапный качественный контроль. Техника, представленная в каталоге, имеется в наличии. Специалисты организации готовы ответить на любые вопросы технического плана, а также оказать помощь с выбором подходящего варианта.

Тонкости выбора складской техники

Чтобы определиться со складской техникой, нужно определиться со следующим:

количеством перемещаемых поддонов за смену;

расстоянием, на которое они перемещаются;

максимальной и средней высотой подъема груза;

планируемым операциям в рамках склада.

Разобравшись с этими нюансами, можно приступать к подбору требуемой складской технике.

Тележки. В качестве наиболее популярной складской машины выступает электротележка. Агрегат отличается достаточно широким диапазоном применения. У стандартных вариантов грузоподъёмность часто достигает трех тонн. Оборудование используется для перевозки различных, комплектации, приемки и отгрузки различных грузов.

Штабелеры. Отличный вариант для проведения различных работ в рамках складов самых разных форматов. На рынке присутствует огромный выбор такой техники. Все предлагаемые штабелеры отлично подходят для обработки грузов, расположенных на средней высоте. Машины хорошо показывают себя при работе в узких помещениях, для перевозки грузов на небольшие расстояния.

Подъемные столы. В качестве основного назначения такого оборудования выступает перемещение грузов по вертикали. При этом в обязательном порядке присутствует фиксация платформы на нужном уровне.