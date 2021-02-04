Прокомментировал решение суда по Навальному Познер

Изоляция человека оправдана в том случае, когда его нарушение представляет собой опасность для общества.

Познер высказался о Навальном

Я получаю множество просьб высказаться по поводу решения, принятого судом в отношении Алексея Навального.

Я не хотел бы разбираться в том, нарушил ли он правила своего условного приговора, не явившись вовремя в соответствующее учреждение. Не хотел бы потому, что не знаком с соответствующими документами.

Но если исходить из положения, что нарушил, то приговор – три с половиной года тюремного заключения – представляется мне неоправданно жёстким. Изоляция человека оправдана в том случае, когда его нарушение представляет собой опасность для общества, чего никак нельзя сказать о прегрешении Навального (если оно имело место).

На мой взгляд, справедливее – а главным в любом судебном решении является его справедливость – был бы штраф. Штраф вполне весомый. Но не тюремное заключение.