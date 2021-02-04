04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Пособие по безработице в 2021 году будет выплачиваться по-новому. Что изменилось?

15:50 04.02.2021 Фото: pixabay
0

Ведомство предлагает вести отсчёт трёх «повышенных» месяцев с момента первой выплаты, так как отдельные безработные зачастую не могут получать деньги сразу.

% name% title
В России число безработных снизилось до 2,6 миллиона человек

Отсчёт повышенных выплат по безработице, назначенных на 2021 год, предлагается вести не с момента регистрации человека безработным, а с даты первой выплаты. Проект постановления кабмина, подготовленный Министерством труда и соцзащиты, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В декабре кабмин сохранил на 2021 год размеры пособия для потерявших работу: минимальный — 1500 рублей, максимальный — 12 130 рублей в первые 3 месяца и 5 тысяч — в следующие 3 месяца. Однако выплата этих сумм начиналась с даты признания человека безработным — эту формулировку Минтруд предлагает изменить.

Ведомство предлагает вести отсчёт трёх «повышенных» месяцев с момента первой выплаты, так как отдельные безработные зачастую не могут получать деньги сразу. Это, например, беременные, студенты или призывники. То есть их могут признать безработными, но по закону соответствующие выплаты таким категориям россиян не положены, и их назначат на бирже труда уже после перерегистрации там. К тому времени они лишились бы возможности получать повышенное пособие.

Замглавы Минтруда Андрей Пудов на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике 21 января заявил, что в России число безработных снизилось до 2,6 миллиона человек.

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 21 января поставил перед Правительством задачу до конца 2021 года добиться полного восстановления рынка труда.

Источник: Парламентская газета
безработица минтруд нововведения 2021 пособие по безработице рынок труда
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы получаете это пособие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Расправился с беременной возлюбленной и ее отцом ревнивый сожитель
16:45 04-02-2021
Расправился с беременной возлюбленной и ее отцом ревнивый сожитель
Избил фельдшера за вопросы о выпавшей из окна девушки пьяный житель Новосибирска
16:41 04-02-2021
Избил фельдшера за вопросы о выпавшей из окна девушки пьяный житель Новосибирска
Возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией и перелеты в Азербайджан и Армению Россия. Названа дата
16:30 04-02-2021
Возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией и перелеты в Азербайджан и Армению Россия. Названа дата
БердскОтветил на 14 вопросов из 30 в итоговом интервью 2020 года мэр Бердска Евгений Шестернин. Но площадь Горького точно исчезнет
16:28 04-02-2021
Ответил на 14 вопросов из 30 в итоговом интервью 2020 года мэр Бердска Евгений Шестернин. Но площадь Горького точно исчезнет
Бердск10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты "Курьер.Среда.Бердск"
16:26 04-02-2021
10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты
БердскВ топ-5 худших глав городов и районов региона вошел мэр Бердска Евгений Шестернин по доверию и удовлетворенности его работой
16:21 04-02-2021
В топ-5 худших глав городов и районов региона вошел мэр Бердска Евгений Шестернин по доверию и удовлетворенности его работой
Когда будут родительские субботы в 2021 году? Что нельзя и что нужно делать в эти дни?
16:20 04-02-2021
Когда будут родительские субботы в 2021 году? Что нельзя и что нужно делать в эти дни?
Скандал вспыхнул из-за сексистских заявлений вокруг главы оргкомитета Игр в Токио
16:15 04-02-2021
Скандал вспыхнул из-за сексистских заявлений вокруг главы оргкомитета Игр в Токио
Рухнул снежный тоннель на 15-летнего мальчика. Его едва успели откопать спасатели. Смотрите видео
16:07 04-02-2021
Рухнул снежный тоннель на 15-летнего мальчика. Его едва успели откопать спасатели. Смотрите видео
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
16:04 04-02-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников