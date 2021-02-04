Верните школьный рюкзак с единорогом за вознаграждение!

Предполагаем, что ребенок оставил его в маршрутке №14.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Евгения: Сегодня утерян школьный рюкзак фиолетово-бирюзовый с единорогом 1 класс. Предполагаем, что ребенок оставил его в маршрутке №14. Просьба нашедшего позвонить по тел. 89529314324

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