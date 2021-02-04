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Верните школьный рюкзак с единорогом за вознаграждение!

14:13 04.02.2021
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Предполагаем, что ребенок оставил его в маршрутке №14.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Евгения:

Сегодня утерян школьный рюкзак фиолетово-бирюзовый с единорогом 1 класс. Предполагаем, что ребенок оставил его в маршрутке №14. Просьба нашедшего позвонить по тел. 89529314324

вознаграждение единорог маршрутка школьный рюкзак
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От редакции

Нашли рюкзак?

Аноним, 04 февраля 2021 14:34
Нет,как в воду канул.

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