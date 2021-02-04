Ошибки водителей, способные убить движок

Водителей предостерегли от серьезных ошибок при эксплуатации авто

Многие автолюбители при эксплуатации машины допускают серьезные ошибки, которые приводят к поломке двигателя.

Специалисты Autonews советуют чаще обращать внимание на тахометр. Например, если автомобиль еще на стадии обкатки, следует соблюдать нормальный режим работы ДВС и средние обороты. Сильная нагрузка приведет к ускоренному износу поршневой группы. И наоборот, если обороты при езде слишком низкие, то температура в камерах сгорания не всегда достигает необходимых значений, а на стенках цилиндров, свечах зажигания и поршнях образуется нагар.

Важно в любое время года хорошо прогревать машину. Летом достаточно и пары минут, а вот зимой нужно стоять не менее трех. Это нужно для того, чтобы масло в двигателе нагрелось и заполнило все рабочие поверхности мотора. Также нужно дать прогреться и трансмиссии. Для этого после движения первые несколько километров нужно ехать максимально плавно.

Немытый радиатор приведет к перегреву ДВС. Отсутствие надлежащего ухода за всей системой охлаждения может вызвать "закипание" машины в пробке. Антифриз необходимо менять регулярно. Он полностью теряет свои свойства через два-три года. Заменять его водой также противопоказано. Авторы статьи посоветовали реже пользоваться различными присадками. Некачественный продукт может только навредить силовому агрегату.

Источник: rueconomics.ru