Байкал лихорадит: Очередное землетрясение произошло в Иркутской области

Это уже второе землетрясение с начала года около самого глубокого места озера.

Второе землетрясение на Байкале

Подземный толчок зарегистрирован 4 февраля в акватории Байкала недалеко от острова Ольхон. Это уже второе землетрясение с начала года около самого глубокого места озера.

Согласно данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло утром 4 февраля.

Эпицентр находился примерно на расстоянии 25 км от острова Ольхон и в 30 км от побережья Бурятии. Магнитуда землетрясения составила 3,4.

Толчок интенсивностью 3 балла ощущался в Хужире.

Это уже второе землетрясение вблизи самой глубокой впадины Байкала с начала 2021 года, отмечает «Интерфакс». 30 января подземный толчок энергоклассом 9,8 был зарегистрирован восточнее Ольхона, в островных поселках Хужир и Харанцы ощущалось 3 балла

Максимальная глубина Байкала 1642 метра.