04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Байкал лихорадит: Очередное землетрясение произошло в Иркутской области

15:08 04.02.2021 Фото: pixabay.com
0

Это уже второе землетрясение с начала года около самого глубокого места озера.

% name% title
Второе землетрясение на Байкале

Подземный толчок зарегистрирован 4 февраля в акватории Байкала недалеко от острова Ольхон. Это уже второе землетрясение с начала года около самого глубокого места озера.

Согласно данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло утром 4 февраля.
Эпицентр находился примерно на расстоянии 25 км от острова Ольхон и в 30 км от побережья Бурятии. Магнитуда землетрясения составила 3,4.

Толчок интенсивностью 3 балла ощущался в Хужире.

Это уже второе землетрясение вблизи самой глубокой впадины Байкала с начала 2021 года, отмечает «Интерфакс». 30 января подземный толчок энергоклассом 9,8 был зарегистрирован восточнее Ольхона, в островных поселках Хужир и Харанцы ощущалось 3 балла

Максимальная глубина Байкала 1642 метра.

землетрясение монголия озеро
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь тряски?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Была ли утечка коронавируса из лаборатории в Ухане, ответ эксперта ВОЗ
15:15 04-02-2021
Была ли утечка коронавируса из лаборатории в Ухане, ответ эксперта ВОЗ
БердскВодителя Николая Фёдорова и замдиректора УК Алексея Гракова просят наградить званием почетного работника УЖКХ в Бердске
15:13 04-02-2021
Водителя Николая Фёдорова и замдиректора УК Алексея Гракова просят наградить званием почетного работника УЖКХ в Бердске
Байкал лихорадит: Очередное землетрясение произошло в Иркутской области
15:08 04-02-2021
Байкал лихорадит: Очередное землетрясение произошло в Иркутской области
Деньги с налогов для богатых направят на лечение тяжелобольных детей в России. Кого обеспечат лекарствами?
15:00 04-02-2021
Деньги с налогов для богатых направят на лечение тяжелобольных детей в России. Кого обеспечат лекарствами?
Предъявил обвинение экс-губернатору Сергею Фургалу СК
15:00 04-02-2021
Предъявил обвинение экс-губернатору Сергею Фургалу СК
Устный экзамен по русскому языку 10 февраля 2021 года в 9 классах: подробности проведения
14:50 04-02-2021
Устный экзамен по русскому языку 10 февраля 2021 года в 9 классах: подробности проведения
Бриллиантовую статуэтку "Атланта" вручили гендиректору АО "СИБИАР" Виктору Кушниру
14:45 04-02-2021
Бриллиантовую статуэтку
Прокомментировал решение суда по Навальному Познер 1
14:41 04-02-2021
Прокомментировал решение суда по Навальному Познер
"Повел себя не по-мужски": раскритиковал подравшегося с бойцами ОМОН уроженца Чечни Кадыров
14:30 04-02-2021
БердскКак изменился стадион "Авангард" с начала реконструкции за 250 млн рублей в Бердске в 2021 году. Смотрите фото
14:27 04-02-2021
Как изменился стадион