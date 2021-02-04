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Остался в запасе «Зенита» на матч с «Арарат-Арменией» Дзюба

15:45 04.02.2021 Фото: pixabay.com
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Впервые в заявку попал форвард Артем Дзюба, который пропустил первую часть подготовки из-за коронавируса.

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Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч с «Арарат-Арменией»

Пресс-служба «Зенита» в Twitter опубликовала состав питерского клуба на контрольный матч на сборах в ОАЭ против «Арарата-Армении», который состоится сегодня 4 февраля.

Впервые в заявку попал форвард Артем Дзюба, который пропустил первую часть подготовки из-за коронавируса.

«Зенит»: Кержаков — Сутормин, Ловрен, Хотулев, Сантос — Барриос, Оздоев, Вендел — Малком, Мостовой, Дриусси.

Запасные: Бязров, Васютин, Ракицкий, Сазонов, Крапухин, Дзюба.

Матч начнется в 10.00 (мск).

Из-за травмы встречу пропускает форвард Сердар Азмун, которому предстоит пройти МРТ.

матч футбол футболист Артем Дзюба
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