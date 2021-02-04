Остался в запасе «Зенита» на матч с «Арарат-Арменией» Дзюба

Пресс-служба «Зенита» в Twitter опубликовала состав питерского клуба на контрольный матч на сборах в ОАЭ против «Арарата-Армении», который состоится сегодня 4 февраля.
Впервые в заявку попал форвард Артем Дзюба, который пропустил первую часть подготовки из-за коронавируса.
«Зенит»: Кержаков — Сутормин, Ловрен, Хотулев, Сантос — Барриос, Оздоев, Вендел — Малком, Мостовой, Дриусси.
Запасные: Бязров, Васютин, Ракицкий, Сазонов, Крапухин, Дзюба.
Матч начнется в 10.00 (мск).
Стартовый состав на первый матч!#ЗенитАраратАрмения pic.twitter.com/3oGPWI0fnp
— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) February 4, 2021
Из-за травмы встречу пропускает форвард Сердар Азмун, которому предстоит пройти МРТ.