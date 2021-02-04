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Как использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2021 году

15:27 04.02.2021 Фото: pixabay.com
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Начиная с июня 2020 года, свыше 800 новосибирцев уже улучшили жилищные условия семьи с использованием средств материнского капитала, подав соответствующее заявление через банк.

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Улучшение жилищных условий с использованием МСК – быстрее и проще
Сюжет: Материнский капитал
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Как использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2021 годуМаткапитал хотят тратить на образование родителей. Когда разрешат?Ещё 46 новостей

Новосибирцы могут быстрее и проще распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий без визита в ПФР.

На сегодняшний день значительно упрощено распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Так, при подаче в электронном виде заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий представлять дополнительные документы не требуется, поскольку необходимые сведения специалисты ПФР запросят самостоятельно. Например, сведения из договора купли-продажи, договора участия в долевом строительстве будут получены посредством взаимодействия с Росреестром.

Также Отделением ПФР по Новосибирской области заключены соглашения с 22 кредитными организациями, в том числе с Дом РФ, при этом электронный обмен активно осуществляется с банками «ВТБ», «Сбербанк», «Россельхозбанк», «Левобережный», «Уралсиб» и «НООСФЕРА». Они обладают сетью филиалов и предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой.

Такое взаимодействие позволяет ускорить процесс распоряжения средствами материнского капитала на погашение кредитов, так как граждане могут подать соответствующее заявление непосредственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, с которым заключено соответствующее соглашение, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса. Затем банк уже направляет заявление с необходимыми документами в территориальный орган ПФР для принятия решения.

Начиная с июня 2020 года, свыше 800 новосибирцев уже улучшили жилищные условия семьи с использованием средств материнского капитала, подав соответствующее заявление через банк.

Источник: pfr.gov.ru

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