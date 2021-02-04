Трех детей-сирот незаконно отчислили и лишили жилья под Новосибирском

В результате дети оказались лишены жилых помещений в общежитии, предоставленных им в связи с обучением, остались без стипендии и государственного обеспечения.

В Новосибирской области после принятых прокуратурой мер восстановлены права детей-сирот на образование

Прокуратура Колыванского района Новосибирской области в связи с обращением воспитанников учреждения провела проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних и об образовании.

Установлено, что государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Колыванский аграрный колледж» по согласованию с районной администрацией по формальным основаниям отчислило трех несовершеннолетних детей-сирот, не освоивших в полном объеме учебную программу и не получивших среднего образования.

В результате дети оказались лишены жилых помещений в общежитии, предоставленных им в связи с обучением, остались без стипендии и государственного обеспечения. При этом орган опеки не принял мер к устройству несовершеннолетних.

Прокуратура внесла главе администрации Колыванского района представление, опротестовала незаконные приказы образовательного учреждения.

Благодаря принятым мерам дети-сироты продолжили обучение в колледже, их право на образование восстановлено.

Источник: epp.genproc.gov.ru